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Японская компания Japan Tobacco International решила остаться в России
Один из самых крупных мировых производителей сигарет японская компания Japan Tobacco International (JTI) решила остаться в России. Об этом сообщил директор по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Россия Сергей Глушков, пишет ТАСС.
Спикер уточнил, что решение приняли ради потребителей: чтоб не лишать их привычного им продукта. А вот нагревать табак нового поколения через современное оборудование компания в России не будет, говорит спикер. Компания планировала уйти из России после начала спецоперации на Украине.
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