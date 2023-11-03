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Руc Тат
Экономика 3 ноября 2023 18:02

Японская компания Japan Tobacco International решила остаться в России

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Один из самых крупных мировых производителей сигарет японская компания Japan Tobacco International (JTI) решила остаться в России. Об этом сообщил директор по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Россия Сергей Глушков, пишет ТАСС.

Спикер уточнил, что решение приняли ради потребителей: чтоб не лишать их привычного им продукта. А вот нагревать табак нового поколения через современное оборудование компания в России не будет, говорит спикер. Компания планировала уйти из России после начала спецоперации на Украине.

#сигареты #санкции #бизнес #Россия
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