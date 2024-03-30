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Производитель принтеров и компьютеров HP закрыл российский сайт
Компания Hewlett-Packard, производящая технику под брендом HP, закрыла российский сайт. Об этом сообщает Cnews.
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Компания приостановила поставки своей техники в Россию после начала специальной военной операции. В ноябре прошлого года она решила окончательно покинуть РФ и приступила к ликвидации бизнеса. Ожидалось, что процесс завершится в мае текущего года, однако закрытие сайта говорит о досрочной ликвидации российской «дочки».
С апреля 2022 года техника HP включена в перечень товаров, которые могут ввозиться в РФ по параллельному импорту.
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