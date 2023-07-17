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Производитель памперсов Libero и туалетной бумаги Zewa покинул российский рынок
С российского рынка ушла компания Essity, которая владеет торговыми марками Zewa, Libresse и Libero. Как говорится в заявлении на сайте компании, она завершила продажу бизнеса в РФ.
Стоимость сделки составила около 1,2 млрд крон, или порядка 117 млн долларов.
В релизе говорится, что российский бизнес Essity приобрела компания «Новые технологии».
«С самого начала конфликта России и Украины мы были полностью сосредоточены на уходе из России. Сегодня мы завершили продажу нашего бизнеса после долгого и сложного процесса», — говорится в заявлении президента компании Магнуса Грота.
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