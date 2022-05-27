Производитель косметики Wella прекратил работу в России

Немецкая парфюмерно-косметическая компания Wella решила уйти из России. Таким образом, в стране больше не будет производиться и продаваться продукция под ее брендами. Об этом пишут газета «Коммерсантъ» и издание «Деловой Петербург» со ссылкой на письмо производителя косметики своим партнерам.

«Компания передала право собственности независимой российской операционной команде, состоящей из бывших сотрудников Wella Company, для завершения выхода с рынка <…>. Передача права собственности вступает в силу немедленно. <…> Wella не получит прибыли от этой сделки», — отмечается в заявлении компании.

Фирма Wella была основана в 1880 году, в основном она производит средства для ухода за волосами. В России начала работать в 1994 году. Салоны красоты активно пользовались продукцией компании: на ее средства для окрашивания волос приходилось до 40% рынка. В основном эта косметика, за исключением бренда Londa, поставлялась из-за рубежа.

Теперь бьюти-индустрия может столкнуться с проблемами из-за перехода на другие бренды. Кроме того, остальные иностранные компании также могут прекратить поставки. По мнению источника «Коммерсанта» в отрасли, долю рынка Wella может занять российская компания Estel. Помимо этого, по информации Минпромторга РФ продукция Wella подпадает под действие механизма параллельного импорта.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Государства Запада осудили этот шаг и начали ужесточать антироссийские санкции. Многие иностранные компании решили прекратить деятельность на территории РФ.