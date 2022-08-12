Производитель кофе Tchibo продал свой бизнес в России

Четвертый в мире по величине производитель кофе — немецкая компания Tchibo GmbH решила передать бизнес в РФ местным топ-менеджерам и покинуть российский рынок. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

До конца года компания «Чибо СНГ», которая теперь владеет российским бизнесом немецкого производителя кофе, сможет использовать бренды Tchibo и Davidoff, а затем придется разработать свой собственный. Один из вариантов для новой марки — Gold. В материале издания отмечается, что электронная почта компании уже работает на домене gold-coffee.

Российские эксперты подчеркнули, что уход немецкого производителя не сильно повлияет на потребительский спрос, поскольку бренд Tchibo в России долгое время терял узнаваемость.

«Гендиректор ассоциации „Росчайкофе“ Рамаз Чантурия говорит, что бизнес Tchibo в России „угасал последние несколько лет по естественным причинам“, в том числе из-за отсутствия значимых инвестиций в рекламу и маркетинг, потому уход брендов компании рынок не заметит», — подчеркивается в материале.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого страны Запада начали ужесточать санкции против РФ. Многие крупные зарубежные компании приняли решение уйти с российского рынка или приостановить деятельность на территории страны.