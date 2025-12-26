Производитель кирпича из РТ начал торговать своей продукцией на бирже

Производитель керамического кирпича из Татарстана начал торговать своей продукцией на электронной площадке «Биржа ЦТС», тем самым пополнив количество зарегистрированных в системе организаций.

«Биржа ЦТС» обеспечивает скорость и выгоду сделок, открывает доступ к аукционам. Торги здесь без скрытых комиссий. Система дает дополнительный способ реализации продукции, тем самым открывает новые возможности для нашей организации», – прокомментировали в компании «Алексеевская керамика».

В целом общее число строительных организаций на Бирже ЦТС уже превысило 150, а сама площадка помогает им проводить торги по таким ресурсам, как кирпич, лесоматериалы, инертные материалы и другие.