news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 декабря 2025 13:58

Производитель кирпича из РТ начал торговать своей продукцией на бирже

Читайте нас в
Телеграм

Производитель керамического кирпича из Татарстана начал торговать своей продукцией на электронной площадке «Биржа ЦТС», тем самым пополнив количество зарегистрированных в системе организаций.

«Биржа ЦТС» обеспечивает скорость и выгоду сделок, открывает доступ к аукционам. Торги здесь без скрытых комиссий. Система дает дополнительный способ реализации продукции, тем самым открывает новые возможности для нашей организации», – прокомментировали в компании «Алексеевская керамика».

В целом общее число строительных организаций на Бирже ЦТС уже превысило 150, а сама площадка помогает им проводить торги по таким ресурсам, как кирпич, лесоматериалы, инертные материалы и другие.

#биржа #стройматериалы #торги
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

25 декабря 2025