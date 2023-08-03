Производитель Jacobs заменит свои международные марки на российском рынке местными

Из-за убытков компания JDE Peet's, которая владеет такими брендами, как Jacobs, L'Or, Tassimo, Pickwick, заменит все международные марки на российском рынке местными. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад компании.

«JDE Peet's находится в процессе вывода международных брендов с российского рынка», – сказано в сообщении организации.

Производитель отметил, что с начала вооруженного конфликта на Украине «стремится обеспечить, чтобы бизнес в России функционировал как самостоятельный». Он снизил целевой показатель прибыли из-за неопределенности на фоне перехода на локальные бренды.

Гендиректор JDE Peet's Фабьен Саймон в беседе с инвесторами 2 августа заявил, что компания не планирует полностью уходить из России, поскольку «несет этическую ответственность» перед сотрудниками по всему миру, в том числе перед не менее чем 900 работниками в РФ.