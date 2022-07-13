Производитель грузовиков Iveco полностью уходит из России

Итальянский производитель грузовиков — компания Iveco решила полностью покинуть российский рынок и продать свой бизнес в РФ местному оператору. Об этом рассказал генеральный директор компании Геррит Маркс, сообщает издание Il Denaro.

«Мы передали долю совместного предприятия в России нашему бывшему партнеру, АМТ», — отметил Маркс. При этом он уточнил, что хотя решение о передаче доли компании местному партнеру уже принято, но завершение процесса потребует некоторого времени.

В марте Iveco приостановила поставки грузовиков и спецтехники в Россию из-за специальной военной операции на Украине. В РФ «Ивеко-АМТ» управляет заводом по производству грузовиков Iveco в городе Миассе Челябинской области.

Основанная в 1975 году компания Iveco специализируется на производстве автомобилей промышленного назначения и автобусов. Ранее была частью автоконцерна FIAT, с 2013 года входит в состав корпорации CNH Industrial.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать санкции против России. Кроме того, многие иностранные компании начали уходить с российского рынка.