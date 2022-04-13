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Экономика
13 апреля 2022  20:28

Производитель Durex, Clearasil и Nurofen остановит бизнес в России

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Британская компания Reckitt Benckiser Group Plc решила передать свой российский бизнес. Компания производит презервативы Durex и Contex, обезболивающее Nurofen и другие товары, известные на российском рынке.

Кому будет передан бизнес пока не уточняется. В сообщении Reckitt Benckiser говорится, что это могут быть третьи лица или сотрудники российского подразделения.

Месяц назад компания приостановила инвестиции в РФ и перестала закупать рекламу на местном рынке. При этом она входила в топ-5 крупнейших зарубежных рекламодателей в стране.

Кроме Durex, Contex и Nurofen компания производит:

  • чистящие средства Cilit Bang, Vanish, Tiret, Calgon, Finish, Dosia, Harpic, Woolite;
  • антибактериальные гели Dettol;
  • освежители воздуха AirWick;
  • дезинфицирующие аэрозоли Lysol;
  • средства от насекомых Mortein;
  • средства от кашля Strepsils, Mucinex, Gaviscon;
  • средство для ухода за телом и кожей Clearasil, Veet, Scholl;
  • тесты на беременность Evitest.
  • соусы French's;

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Целью операции он назвал демилитаризацию и денацификацию страны. В ответ страны Запада ужесточили антироссийские санкции. Многие компании стали сворачивать или приостанавливать бизнес в России.

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