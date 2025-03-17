Произведения писателей из Татарстана войдут в проект «Великие книги Великой Победы»

Денис Котов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Книги писателей из Татарстана войдут в реестр проекта «Великие книги Великой Победы», где будут собраны произведения о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа в борьбе с фашизмом. Об этом на пленарной сессии всероссийской акции «Книжный поезд» в Казани рассказал президент фестивального движения «Книжные маяки России» Денис Котов.

«Мы везем с собой проект «Великие книги Великой Победы». Он объединил более 60 издателей для формирования единого реестра книг, связанных с Победой. Уже в нем около 800 книг. Татарстан выразил желание присоединиться, добавляя издания, связанные с этим подвигом, написанные на татарской земле», – отметил он.

Кроме того, акция предполагает переиздание самых значимых книг, связанных с Великой Победой. Пока определен список из 40 таких произведений. Среди них – «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, «А зори здесь тихие...» Бориса Васильева и многие другие, добавил Котов.