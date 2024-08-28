«Произведения Моцарта и Бизе»: в Казани на День города проведут оперный фестиваль

На День города и Республики Татарстан в Казани пройдёт XIV Международный оперный фестиваль «Казанская осень». Мероприятие начнется в 19:30 на площади перед Дворцом Земледельцев. Вход свободный для всех желающих, сообщают организаторы.

Данное мероприятие проводит ежегодно Государственный академический симфонический оркестр РТ и его художественный руководитель и главный дирижер Александр Сладковский.

Откроет фестиваль выступление Молодёжного симфонического оркестра РТ (художественный руководитель - Светлана Лось, дирижёр - Нина Шестопалова). Данный оркестр был создан в 2013 году по инициативе Управления культуры города Казани и Александра Сладковского.

В 20:00 начнётся основная программа фестиваля – ГАСО РТ и Маэстро Александр Сладковский выступят с молодыми звёздами мировой оперной сцены – Марией Бараковой (меццо-сопрано) и Дмитрием Чеблыковым (баритон). В их исполнении прозвучат произведения В. Моцарта, Дж. Россини, К. Сен-Санса, Ж. Бизе, Н. Римского-Корсакова и других великих композиторов.

Оперный фестиваль «Казанская осень» был основан в 2011-м. В разные годы в фестивале участвовали: Роберто Аланья, Дмитрий Хворостовский, Симона Кермес, Хибла Герзмава, Аида Гарифуллина, Альбина Шагимуратова и другие.