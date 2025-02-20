Произведения финалистов «Глаголицы» оживут на сценических площадках Москвы

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Финалисты прошлого сезона Международной независимой детской литературной премии «Глаголица» получили шанс представить свои произведения на площадках Москвы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила Елена Исламова, директор благотворительного фонда «Счастливые истории» – учредителя премии.

Елена Исламова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Через месяц в рамках Недели детской книги в Российской государственной детской библиотеке мы представим поэтический спектакль по произведению финалистов прошлого сезона премии с участием известной актрисы театра и кино Ксении Алферовой. На одной сцене с ней наши глаголята, как мы их называем, будут декламировать свои произведения. Это юные поэты из Москвы, Питера, Казани и Тулы», – анонсировала Исламова.

Спикер напомнила, что Алферова приезжала на церемонию премии «Глаголица» в 2023 году, познакомилась с творчеством ребят и высоко оценила его.

Кроме того, сообщила Елена Исламова, ко Всемирному дню театра будет приурочена читка пьесы победительницы премии «Глаголица» 11-го сезона Александры Розовой «Лазаревы леденцы». Мероприятие пройдет дважды – 25 и 27 марта на сцене Театра РОСТА в Царицыно.

«Заслуженный деятель искусств России Нона Гришаева является руководителем этого театра, и она вела церемонию награждения победителей нашей премии в прошлом году. Тогда со сцены она любезно предложила нам свой театр для реализации пьесы», – рассказала Елена Исламова.

Директор благотворительного фонда «Счастливые истории» также отметила, что в профессиональной среде замечают не только отдельные произведения конкурсантов премии «Глаголица», но и самих авторов. Так Эвелина Тимофеева была принята в Союз литераторов России, победительница в номинации «Проза на татарском языке» Алина Хабибуллина претендент на вступление в Союз писателей Татарстана.

Прием заявок на XII Международную независимую детскую литературную премия «Глаголица», напомним, стартовал сегодня, 20 февраля. Участниками могут стать дети в возрасте от 10 до 17 лет, представив свои работы в 8 номинациях. В перечне номинаций, например, «Проза» и «Поэзия», «Эссеистика», «Художественные переводы», «Драматургия». Работы принимаются до 16 июня включительно на русском и татарском языках. Заявку нужно оформить на сайте премии https://www.glagolitsa-rt.ru/.