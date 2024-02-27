Произведение Шарифа Камала прозвучало перед публикой спустя 100 лет после создания

Фото: © «Татар-информ», Салават Камалетдинов

В Доме татарской книги в день рождения классика татарской литературы Шарифа Камала впервые за столетие прозвучали два его произведения. Это стихотворения «Марш коммунаров» и «Якты юл» («Светлый путь»).

«85 лет назад — в феврале 1939 года — состоялась премьера спектакля "Матур туганда" ("Когда рождается прекрасное"). Для этого спектакля Салих Сайдашев пишет на слова Шарифа Камала "Марш коммунаров". Спустя 20 лет текст изменили — она стала песней "Совет яшьләре" ("Советская молодежь"). Наверное, это первое публичное исполнение песни за последние 70 лет, потому что именно этот текст нигде не использовался. Спектакль "Матур туганда" долгие годы не ставится в театрах, для нас это стало неким историческим событием», — рассказал директор Дома татарской книги Айдар Шайхин.

«Коммунарлар маршы» («Марш коммунаров») прозвучал в исполнении Рустама Егорова в сопровождении Айдара Ниязова (фортепиано).

«Являясь филиалом Национального музея Республики Татарстан, мы занимаемся постоянным и разносторонним изучением творчества и личности Шарифа Камала. И нам особенно приятно обнаружить неизвестные до этого или же практически забытые материалы, и дать им новую жизнь. Одно из таких произведений — стихотворение “Якты юл” Шарифа Камала», — поделился Шайхин.

Стихотворение «Якты юл» («Светлый путь») было опубликовано в 1916 году в 7 номере журнала «Шура» под псевдонимом «Ш.К.».

«Стихотворение не вошло ни в один из сборников Шарифа Камала. Это стихотворение впервые за сто лет прочитали публично», – добавил Шайхин. Отметим, что произведение прозвучало в исполнении актера театра им. Кариева Ильсафа Назипова.

Утром татарская общественность возложила цветы к мемориальной доске Шарифа Камала.

Напомним, писатель, драматург, публицист, переводчик, общественный деятель Шариф Камал признан одним из крупнейших представителей татарской литературы XX века и основоположников социалистического реализма в татарском национальном искусстве.

Он родился 15 (27) февраля 1884 в селе Татарская Пишля Пензенской губернии. Автор романов «Матур туганда» («Когда рождается прекрасное»), «Ныклы адымнар» («Твердой поступью»), повести «Акчарлаклар» («Чайки»), а также новелл, пьес и циклов стихотворений. Переводил с русского на татарский язык произведения Николая Гоголя («Мертвые души») и Михаила Шолохова («Поднятая целина»).

За свою творческую деятельность писателя удостоили званием Заслуженного деятеля искусств Татарской АССР (1940), а также награждали орденом Ленина (1940). Камал умер 22 декабря 1942 года в Казани.

Автор: Зиля Мубаракшина