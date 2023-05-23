«Пройти горнило аттестации»: Мухаметшин поздравил выпускников с последним звонком

Последние звонки и торжественные линейки проходят в эти дни во всех школах республики. В Татарстане в 2022-2023 учебном году оканчивают школу 15 тысяч выпускников 11-классов и более 40 тысяч выпускников 9-х классов. Последний звонок сегодня прозвенел для учащихся казанского лицея имени Лобачевского. Выпускников поздравил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Одно из главных торжественных событий в жизни выпускников состоялось в культурно-спортивном комплексе «Уникс» КФУ. Руководитель парламента поприветствовал вчерашних школьников, поблагодарил педагогов и родителей за большой вклад в обучение и воспитание лицеистов, а самим выпускникам пожелал больших успехов.

«Сегодня большой праздник для лицеистов, их родителей и педагогов, – сказал Мухаметшин. – Ребятам предстоит выбрать свой путь и будущую профессию, состояться в жизни. Уверен, широкие возможности, многовекторная экономика Татарстана позволят вам приложить все полученные знания и умения для процветания родной республики и всей страны».

Председатель Госсовета РТ выразил особые слова признательности руководству лицея и педагогам. «Я очень признателен педагогическому коллективу лицея за основательные и глубокие знания, которые они передали детям. Полученное образование позволит ребятам успешно преодолеть большой конкурс при поступлении в высшие учебные заведения!»

В своей напутственной речи проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский отметил, что выпускников ждут нелегкие испытания. «Вам предстоит пройти горнило аттестации, показать и продемонстрировать те знания, которые успели приобрести за время учебы» – подчеркнул он.

С окончанием школы ребят поздравила также директор лицея Елена Скобельцына. Она отметила, что в этом году выпускниками стали 221 лицеист. Победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников заключительного этапа стали 12 лицеистов.