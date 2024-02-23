Проигрыш «Ак Барса», шоу-матч Зарипова и Дацюка: итоги хоккейного дня на «Играх Будущего»

Одной из самых зрелищных и ярких дисциплин «Игр будущего» по праву является фиджитал-хоккей. А для казанских болельщиков этот вид спорта стал вдвойне привлекательным для просмотра. Так как в соревнованиях принимает участие команда «Ак Барс», созданная на базе известного одноименного хоккейного клуба из Татарстана.

«Ак Барс» достаточно уверенно и легко добрался до полуфинала фиджитал-хоккея. Особенно хороши казанцы были в процессе всего турнира в «физикал» части (хоккее на льду). Поэтому неудивительно, что к полуфиналу команда подходила в статусе одного из фаворитов на трофей.

Противостояла «Ак Барсу» команда под названием Liga Pro Team. Российский коллектив представлен на «Играх будущего» в самых разных дисциплинах. К примеру, в фиджитал-баскетболе Liga Pro Team также есть в списках участников.

В «диджитал» части (хоккее на приставке) «Ак Барс» выйти победителем не сумел. Казанцы с треском проиграли своему сопернику со счетом 2:5. Но надежда в сердцах «барсов» точно не угасала. Ведь впереди их ждал хоккей в классическом стиле, где можно было наверстать упущенное.

А вот, кстати, как выглядели зрители, находящиеся на виртуальной арене и поддерживающие команды в киберспортивной части. Примечательно, что под этими разноцветными «смайликами» скрывались реальные люди, подключившиеся в онлайне к трансляции матча.

Как и предполагалось, в «физикал» части хоккеисты «Ак Барса» смогли компенсировать разницу и восстановить паритет (6:3). По окончании финального свистка матча счет был 9:9. Впереди команды ждала решающая серия буллитов.

Несмотря на впечатляющий камбэк, в серии буллитов «Ак Барс» победить не смог. Из трех бросков свою попытку реализовал у казанцев только Максим Пестушко. Будучи лидером как на льду, так и в раздевалке, по окончании проигранного полуфинала он поехал утешать своего вратаря, который в серии буллитов пропустил дважды.

Ну а радости игроков команды Liga Pro Team не было предела. Российский клуб стал первым финалистом по фиджитал-хоккею на «Играх будущего».

К слову, компанию команде Liga Pro Team в финале фиджитал-хоккея составит клуб Cosmos X17, который во втором полуфинале легко одолел латвийский коллектив Baltic Select со счетом 11:4.

После полуфинальных соревнований на льду «Татнефть-Арены» был запланирован специальный гала-матч с участием звезд российского хоккея и юных игроков казанских спортивых школ. Команда Даниса Зарипова должна была сразиться с командой Павла Дацюка в «диджитал»- и «физикал» частях.

Изначально капитаном второй команды должен бы стать действующий нападающий «Спартака» Илья Ковальчук. Однако из-за определенных обстоятельств участие форварда в гала-матче сорвалось. Так что бремя капитана пришлось на себя взять Павлу Валерьевичу.

Помимо Даниса Зарипова в числе звезд команды «зеленых» были прославленные экс-нападающие «Металлурга»Сергей Мозякин и Александр Семин, а также экс-форвард петербургского СКА Евгений Артюхин.

В команде «черных» кроме Дацюка среди звезд были представлены экс-вратарь сборной России Василий Кошечкин и экс-нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов.

Во время «диджитал» части Данис Зарипов признался, что последний раз держал в руках джойстик около 20 лет назад. Но между тем подготовкой к гала-матчу пренебрегать не стал. За пару суток до мероприятия тренировался, играя на приставке дома.

А вот Максиму Афиногенову в подготовке к «диджитал» части гала-матча помогал сын, который старательно обучал отца игре в NHL на приставке.

В киберспорте команда Зарипова не оставила никаких шансов коллективу Дацюка. Уверенные 6:2 в пользу «зеленых».

Тем не менее на льду свое слово сказала уже команда Дацюка, победившая соперника со счетом 11:8. Особенно заметен был в составе «черных» Афиногенов, отдававший молодым сокомандникам голевые передачи направо-налево.

По итогу победителем в гала-матче вышла все же команда «зеленых», победившая коллектив Дацюка со счетом 14:13. Юные хоккеисты получили на память автографы и фотографии с кумирами на память, а звезды отечественного спорта насытились положительными эмоциями и новым незабываемым опытом.

Фотографии © Салавата Камалетдинова