Проиграли пятой команде Узбекистана и травмировали Даку: как «Рубин» уступил «Нефтчи»

Сегодня «Рубин» в рамках зимних сборов проиграл «Нефтчи». Во время матча выделялись ошибки казанской команды, а также странное судейство. Усугубила ситуацию и травма Мирлинда Даку, который покинул поле под конец матча. О главных итогах матча - в материале «ТИ-Спорта».





фото: rubin-kazan.ru

Без шансов уступили «Нефтчи»

Стоит начать с того, что перед стартом матча Рашид Рахимов удивил. Так, на игру с «Нефтчи» (0:1) вышел основной состав. Из игроков запаса и ротации, которые появились с первой минуты, были только Руслан Безруков и Валентин Вада.

В связи с этим были ожидания, что встреча пройдет под диктовку «Рубина». И поначалу игра так и шла, уже на четвертой минуте счет мог быть открыт, когда казанцы разыгрывали угловой. Если бы Игор Вуячич успел ударить, то неизвестно, как бы пошла дальнейшая игра. Но как бы там ни было, победу все равно забрали ферганцы (0:1). В чем же причина?

В первую очередь выделяются замены у «Рубина». По ходу первого тайма с поля ушел защитник Алексей Грицаенко, вместо которого появился Рустам Ашурматов. И узбек вышел достаточно неуверенно. К примеру, на 40-й минуте во время розыгрыша углового соперником он упустил включение оппонента, в результате чего был нанесен опасный удар. Также можно упомянуть, что вместо Безрукова на левый фланг защиты вышел нападающий Энри Мукба.

Но гол «Рубин» пропустил не по вине игроков защиты. Во время опять-таки стандартного положения голкипер Евгений Ставер вышел из ворот, но пролетел мимо мяча. Тома Табатадзе оставалось лишь подправить игровой снаряд в пустые ворота.

Тем не менее, у «Рубина» оставался еще весь второй тайм. Но изменить результат команда Рашида Рахимова не смогла. В нападении у казанцев были слабости – передачи. Пасы часто либо перехватывались соперником, либо уходили в аут.

Да, поражение было закономерным. Казанцы допустили достаточное количество ошибок, за одну из которых «Нефтчи» их и наказали голом. Но «Рубин» допустил эти оплошности в товарищеском матче, для чего он и предназначен. Главное, чтобы команда извлекла урок из этого поражения и не допускала тех же ошибок в официальных встречах.

Фото: rubin-kazan.ru

Судья внес свою лепту?

По ходу матча также выделялось странное поведение судьи. К примеру, он упорно не показывал желтые карточки игрокам «Нефтчи», хотя были серьезные основания для наказания.

Так, на 84-й минуте соперник схватил Мирлинда Даку за футболку около штрафной, когда тот убегал с мячом. Казалось бы, срыв опасной атаки, штрафа не миновать, но судя ограничился словесным предупреждением вместо «горчичника». А вот «Рубину» с этим повезло меньше. Угочукву Иву в середине второго тайма совершил фол в центре поля, также сорвав нападение, и получил желтую.

Однако самым спорным моментом было падение Даку в штрафной соперника. На 79-й минуте Марвин Чуни отдал передачу на Мирлинда. Оппонент сбил Чуни, а затем грубо сыграл против Мирлинда у своих ворот. Даже если там не было пенальти, штрафной удар должен был быть назначен, так как против Марвина сыграли не по правилам. Тем не менее, судья дал командам продолжить игру.

Конечно, судейство было спорным. Однако, повторимся, «Рубин» проиграл в первую очередь из-за своих ошибок. У казанцев было много моментов, которые можно было реализовать, помимо эпизода с не назначенным пенальти.

Фото: rubin-kazan.ru

Даку травмировался

Поражение в этом матче, пожалуй, не самый негативный итог. Хуже было то, что травму получил системообразующий игрок «Рубина» Даку. На 88-й минуте форвард бежал за мячом и рухнул на газон, схватившись за ногу. К счастью, Мирлинд сумел самостоятельно покинуть поле.

Вообще, Рахимов по ходу текущего сезона говорил, что Даку играет «на уколах», из-за чего его выпускали на поле лишь в играх РПЛ. На Кубок России албанец практически не выходил. В связи с этим непонятно, почему с «Нефтчи» Даку отыграл все 90 минут, а не половину матча, как, например, с «Сурханом» (2:2). Да, игроку нужен был тонус, а команде надо было отыграться. Но в итоге такой риск не оправдался, и казанцы могут лишиться Мирлинда на будущие матчи.

Надежду вселяет лишь то, что травма не особо серьезная. Повторимся, Даку сумел покинуть поле без помощи и досматривал матч стоя.

Фото: rubin-kazan.ru

Сборы у «Рубина» идут неплохо

Несмотря на поражение ферганцам, в остальном зимние сборы казанской команды протекают неплохо.

«Рубин» в первом матче обыграл «Стругу» (1:0), а затем «Торпедо» (2:0). Причем «автозаводцы» были, пожалуй, самым серьезным соперником для казанского клуба. В том матче Велдин Ходжа раскрылся как один из лидеров, оформив гол+пас. В следующей игре с «Сурханом» победить не удалось, но команда сумели избежать поражения, совершив камбэк во втором тайме. Исправить положение тогда помогли вышедшие игроки основы в лице Даку и того же Ходжи.

Соперников на третьи сборы «Рубин» пока официально не объявлял. По информации СМИ, казанцы должны будут сыграть со сборной Северной Кореи.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru