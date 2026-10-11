Проиграли, но прошли в финал: «Стрела-Ак Барс» опять с «Динамо» в финале ЧР

«Стрела-Ак Барс» снова в финале — и это уже закономерность. Год назад казанские регбисты впервые стали чемпионами России, обыграв «Динамо» (32:30). Сегодня они уступили «Енисею-СТМ» в Красноярске (18:20), но 17-очковый запас после домашней победы (30:13) оказался неприкосновенным. Остановят ли «Стрелу» в финале? Ответ - в материале «ТИ-Спорта»





Фото: strelarugby.ru

«Енисей» начал агрессивно: 17:10 к перерыву

Красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» вышел на стадион «Авангард» с ясной задачей — отыграть 17 очков в ответной полуфинальной игре с казанской командой «Стрела-Ак Барс». Первую игру дома подопечные Джей Пи Нила провели со счетом 30:13.

Наставник казанского клуба «Стрела-Ак Барс» Нил прокомментировал крупное поражение, которое его подопечные нанесли красноярскому «Енисею-СТМ» в первом матче полуфинала чемпионата России по регби.

«Первые 40 минут были одними из лучших в этом сезоне, мы очень хорошо контролировали эту игру, особенно учитывая ветер, который был против нас. На второй тайм нужно еще раз внимательно взглянуть, потому что там все пошло против нас», – заметил тогда специалист.

И красноярцы начали агрессивно: к перерыву хозяева вели 17:10. Это не был разгром, но преимущество сибиряков выглядело ощутимым. «Стрела» отвечала попытками, но уступала в контроле мяча и территории. Казанцы не могли навязать свою игру, а «Енисей» использовал каждый шанс.

В этот момент запас «Стрелы» таял на глазах, и казалось, что интрига вернулась. Хозяева понимали: еще один точный удар — и преимущество в две встречи может испариться. Владение мячом было у «Енисея», игры впереди у «Стрелы» не получалось, атака казанцев откровенно буксовала.

Но в защите казанцы были лучше и активнее. В 16 предыдущих встречах «Стрела-Ак Барс» 12 раз уступала красноярской «тяжелой машине», три раза побеждала и один раз свела игру вничью.

Второй тайм: характер чемпиона

Но «Стрела» — команда, которая умеет переживать шторм. Во второй половине казанцы перестроились, добавили агрессии в защите и не позволили «Енисею» нарастить преимущество. Попытки форварда Рикерта Корффа и Омари Гриняева, реализация полузащитника Кобуса Мараиса и точные штрафные от Мараиса и Питера Стинкампа позволили «Стреле» сократить отставание до минимума — 18:20.

«Енисей» бился самоотверженно, владел мячом, но 17-очковый запас после Казани оказался непреодолимым. Парадокс: именно в поражении «Стрела» показала, за что ее ценят — дисциплина, умение играть по счету и хладнокровие в решающие моменты. Отдельно стоит отметить кадровые решения.

У «Енисея» произошли точечные изменения: Франсуа Эстерхейзен переместился в третью линию под номером 7, на позиции хукера его заменил Питер Якобс. Александра Будыченко сменил Рамиль Гайсин, не попавший в заявку, а Тимур Маслов остался на позиции фулбэка.

Состав казанцев почти не изменился с прошлого полуфинала — лишь Франко Нодье сыграл в центре, а Эдмунд Людик вышел на край вместо дисквалифицированного на одну игровую неделю Андрея Каразанова. Каразанов пропустил эту игру, но в финале крайний трехчетвертной сыграет.

Последние очки в матче набрала «Стрела-Ак Барс» — на 77-й минуте Питер Стинкамп реализовал штрафной. «Енисей-СТМ» одержал победу — 20:18, но преимущество казанцев, созданное в первой встрече, оказалось решающим.

Дорога к финалу: «Стрела» идет за вторым титулом подряд

«Стрела-Ак Барс» сыграет в финале чемпионата России во второй раз подряд. Год назад команда Джей-Пи Нила уже доказала, что умеет побеждать в решающих матчах: в финале-2025 казанцы обыграли «Динамо» (32:30) и оформили требл — золото чемпионата, Кубок и Суперкубок России.

Теперь соперник по решающему матчу определился: им стало московское «Динамо», которое сегодня, в параллельном полуфинале переиграло «Красный Яр» со счетом 51:49.

Финал чемпионата России-2026 станет повторением прошлогоднего: «Стрела-Ак Барс» против «Динамо». «Стрела» выходит в решающий матч в статусе действующего чемпиона и команды, которая знает, как выигрывать трофеи. Игра состоится в Москве 18 октября в 12:30.

«Енисей-СТМ» покидает турнир. Красноярцы сделали все, что могли, но в современном российском регби «Стрела» — это не просто соперник. Это гегемон, который год назад забрал все, и теперь не собирается отдавать. Вопрос только один: сможет ли «Динамо» остановить казанскую машину в финале?