Проиграли аутсайдеру Востока КХЛ: почему «Ак Барс» уступил «Трактору»

«Ак Барс» впервые за шесть лет проиграл «Трактору». Большинство снова промолчало: четыре попытки, включая «5 на 3». Почему оборона дважды зевнула контратаки, а команду проиграла одному из аутсайдеров Востока КХЛ - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

«5 на 3» — ноль: «Ак Барс» повторил старые ошибки в матче с "Трактором"

Раис РТ Рустам Минниханов появился на «Татнефть Арене» впервые за несколько лет. Ранее он признавался, что избегает посещения матчей «Ак Барса», опасаясь «спугнуть удачу». В этот раз он смотрел игру из ложи вместе с экс-наставником казанцев Зинэтулой Билялетдиновым. Однако даже присутствие первого лица республики не помогло команде в матче со слабо стартовавшем в сезоне «Трактором».

Рустам Минниханов Фото: скриншот с трансляции

«Ак Барс» начал идеально: уже на 23-й секунде Кирилл Семенов добил шайбу после броска Семена Терехова и Григория Денисенко — 1:0. Семенов продолжает играть без пропусков и за 12 матчей набрал 11 (3+8) очков. Но радость быстро сменилась разочарованием. Уже на 3-й минуте Артемий Низамеев сравнял счет, реализовав первое же большинство гостей.

Ключевым стал второй период. Сначала Михаил Рольгизер убежал в контратаку и забил в меньшинстве, наказав «Ак Барс» за потерю шайбы Никитой Лямкиным. Затем Нэйтан Легаре довел счет до 3:1, снова использовав ошибку хозяев в позиционной обороне. Митчелл Миллер пошел на двух соперников, нарвался на контратаку — и Легаре наказал. Два раза казанцы пропустили после своих же атак.

Кирилл Семенов Фото: ak-bars.ru

Особняком стоит провал в большинстве: казанцы имели четыре попытки, включая формат «5 на 3», но не реализовали ни одну. Более того, пропустили в меньшинстве. Реализация большинства — 11 процентов. У «Трактора» — чуть выше 7, но челябинцы свои моменты использовали. Егор Соколов не доработал бросок, шайба оказалась в ловушке Дмитрия Николаева. 27 из 28 бросков голкипер затащил к концу второго периода. У Александра Хмелевского был момент – не забил.

Капитан «Ак Барса» Марченко забил впервые за два года, но на большее не хватило

В третьем периоде Алексей Марченко мощным броском от синей линии сократил отставание — 2:3. Этот гол стал для защитника первым в сезоне и первым с 2023 года. Быков закрыл обзор вратарю, Татнефть Арена взорвалась — 8416 зрителей. Казалось, вот он, момент. Но на большее «Ак Барса» не хватило.

Анвар Гатиятулин в послематчевом комментарии отметил, что организация игры его «в принципе устраивает уже в третьем матче», но реализация моментов и игра спецбригад оставляют желать лучшего.

«Третий матч организация игры устраивает, много активных отрезков, хорошо шли в давление, борьбы много забирали. Где-то позволяли сопернику проводить контратаки, был высокий процент их реализации. Конечно, хотелось видеть другие цифры и результат, но имеем то, что имеем. По большинству есть острые моменты, не хватает четкости в завершении, но с голами эта уверенность придёт. Потеряли Артема Галимова, один из ключевых игроков в большинстве, ищем стабильность бригад, работаем над этим», — комментирует поражение тренер.

Андрей Стась после поражения говорил о важности поддержки молодых.

«Важно делать подсказки, где-то подбодрить, чтобы новые ребята почувствовали уверенность. Это 70% успеха», – говорит Стась.

Но пока молодежь привыкает – опытные игроки не всегда выручают. Алексей Бывальцев во втором звене схватил штраф на ровном месте. Лямкин заигрался. Первая пара обороны провела не лучший первый период.

Пока «Ак Барс» остается на третьем месте Востока с 15 очками, но вопросы к большинству и стабильности в обороне становятся все острее. «Ак Барс» продолжит наступать на одни и те же грабли? Узнаем в понедельник на игре с ярославским «Локомотивом» в 19:30.