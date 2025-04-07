«Пройдите 10 тысяч шагов и болезни вам не страшны»: в Казани прошла акция ко Дню здоровья

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу прошла акция «РRОфилактика», приуроченная ко Всемирному дню здоровья. Министерство здравоохранения Татарстана и Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики организовали массовую зарядку и прогулку «10000 шагов».

«В этом году принят национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Его название несет сакральный смысл. Продолжительность жизни растет, но эта жизнь должна быть активной. Если человек деятельный и стремится к чему-то, то его жизнь будет длительной. Просто сидеть и долго жить невозможно, здоровье нужно поддерживать энергетически. Государство стремится увеличивать продолжительность жизни, но способствовать этому должно наше хорошее самочувствие. Здоровье – это не только медицинское вмешательство, это работа каждого из нас», – сказал главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ильнур Шарафутдинов.

Он подчеркнул, что в акции принимают участие люди, с которых нужно брать пример. Шарафутдинов выделил участников, которые принесли палки для скандинавской ходьбы. Это серьезное подспорье для сохранения здоровья, ведь скандинавская ходьба активизирует легкие. Исправная работа легких жизненно важна для здоровья организма.

«Это настоящий праздник здоровья. Я пришла сюда, чтобы поддержать здоровый образ жизни. Пасмурная погода меня совсем не испугала», – поделилась участница акции Альфия Бердаева.

Собравшихся поприветствовал участник специальной военной операции с позывным Салават. Он поблагодарил пенсионеров, которые вносят свой вклад в победу.

«Вы вяжете солдатам носки и плетете маскировочные сети. Этот вклад дает нам, фронтовикам, частичку тепла. Так мы понимаем, что не одни. Надежный тыл в лице вас – наша большая победа. Наслаждайтесь мирным небом над головой и берегите свое здоровье», – поделился боец.