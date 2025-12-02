«Пройдешь по QR-коду – потеряешь все деньги»: как мошенники заманивают на свои сайты

Вы видите предложение заработать, получить большую скидку или оплатить выгодную покупку в интернете – скорее всего, это мошенники пытаются заставить вас считать смартфоном некий QR-код. Вместо обещанной выгоды они просто украдут все деньги с ваших счетов или начнут вас шантажировать. Подробнее в репортаже «Татар-информа».





Считав двухмерный штрихкод, можно, самим того не подозревая, лишиться денег и занести вирусы на свой смартфон

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Зашел по QR-коду на сайт для оплаты покупки и потерял деньги»

QR-код в объявлении на заборе может завести на сайт мошенников, предупреждают в МВД Татарстана. Считав двухмерный штрихкод, можно, самим того не подозревая, лишиться денег и занести вирусы на свой смартфон, как итог – ваши личные данные попадут к тем, кто воспользуется ими с выгодой для себя. Как обезопасить себя от такой ситуации, рассказал оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска МВД Татарстана Радис Юсупов.

«Я работал со случаем, когда человек пытался что-то купить в интернете и ему выслали QR-код для оплаты, а когда он зашел по нему на сайт, у него списалась сумма гораздо большая, чем он планировал. В дальнейшем выяснилось, что это был фишинговый сайт, который создали мошенники», – рассказывает сотрудник МВД РТ.

Мошенники могут подсовывать такие штрихкоды где угодно – присылать в мессенджерах, развешивать у подъездов и просто на улице. Привлекать внимание они будут информацией о супервыгодных акциях, возможностью быстро и просто заработать деньги – заманивают людей они самыми разными способами.

«Например, в объявлении у вашего дома может быть написано, что некто предлагает ремонт бытовой техники, а если пройти по QR-коду, можно получить скидку чуть ли не 50%. Люди ведутся и попадают на фишинговый сайт. Даже если на этом сайте не оставлять никаких личных данных, можно занести вирус на ваш гаджет – он будет считывать всю информацию, в том числе и пароли от банковских приложений», – отметил Радис Юсупов.

Радис Юсупов: «Мошенники могут подсовывать такие штрихкоды где угодно – присылать в мессенджерах, развешивать у подъездов и просто на улице» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Только когда его задерживала полиция, понял, что размещал на столбах и заборах QR-коды мошенников»

Другой вариант – когда на фишинговом сайте предлагают ввести номер банковской карты. Это тотальная ошибка, которая приведет к потере всех средств, а может привести и к тому, что мошенники оформят на вас кредит.

«Есть случаи, когда человек находил подработку в интернете. Ему сообщали, где лежат распечатанные объявления, или присылали их ему курьером. Человек, ни о чем не задумываясь, расклеивал их по городу. Только когда его задерживала полиция, он понимал, что размещал на столбах и заборах QR-коды мошенников», – объяснил Радис Юсупов.

В таких объявлениях может содержаться также информация о продаже наркотиков – важно понимать, что распространение данной информации повлечет за собой уголовную ответственность.

«Аферисты этим способом распространяют информацию о заработке на инвестициях. Человек проходит на сайт, видит заманчивые предложения о способах приумножить свои сбережения, вкладывает свои средства в криптовалюту или в акции. Первое время мошенники вручную меняют в его личном кабинете данные о доходах, чтобы уговорить его вкладывать все больше и больше, брать кредиты, и когда поймут, что из жертвы выжато всё до последней копейки, сливаются», – объясняет сотрудник МВД.

Таким же образом мошенники через посредников распространяют поддельные квитанции об оплате коммунальных услуг.

«Обращайте внимание, если вам пришла квитанция не такая, как обычно. Например, напечатанная на другой бумаге, другим шрифтом, запечатанная не так, как обычно. Если есть подозрения, лучше оплатить квартплату через банковское приложение по реквизитам», – советует он.

Мошенники могут пойти на контакт через мессенджеры, представиться сотрудниками полиции и во время общения попросить перейти по QR-коду Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Самый плохой сценарий, когда мошенники после того, как человек зашел на их сайт, начинают шантаж»

Мошенники могут пойти на контакт через мессенджеры, представиться сотрудниками полиции и во время общения попросить перейти по QR-коду. В таких случаях нужно помнить, что представители правоохранительных органов никогда не используют такие способы коммуникации.

Мошенники также могут подделывать коды благотворительных организаций – сгенерировать с помощью искусственного интеллекта видео или подменить настоящий код в объявлении о сборе средств. Поэтому лучше перечислять пожертвования на официальных сайтах благотворительных фондов.

«Самый плохой сценарий развития событий, когда мошенники после того, как человек зашел на их сайт, начинают шантаж. Это происходит, когда они заманили его на сайт экстремистской организации или на сайт по продаже наркотиков. Пусть даже жертва аферистов быстро покинула данный ресурс, они начнут запугивать законом о поиске экстремистской информации», – рассказал Радис Юсупов.

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон, предусматривающий административную ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете. Мошенники могут начать шантаж, тем самым заставляя человека сделать практически всё, что угодно. Таким образом совершаются различные диверсии: поджоги военкоматов – яркий тому пример.

Совет в таких ситуациях один – пользуйтесь QR-кодами только от проверенных источников, на официальных сайтах, домен которых написан верно, без искажений. Например, одна добавленная лишняя буква – признак фишингового сайта.

«Если вас привлекло какое-либо предложение с выгодными скидками, зайдите на официальный сайт организации, позвоните по телефону и уточните, проходит ли такая акция на самом деле. Помните, что легких денег не бывает, и если вы нашли объявление в интернете, всеми способами проверьте, что не общаетесь с мошенниками», – советует Радис Юсупов.