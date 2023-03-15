«Пройдена точка невозврата»: «Водоканал» пожаловался на высокий износ сетей

Канализационные трубы в Казани находятся в плачевном состоянии. Самые «молодые» из них были построены еще в 30-е годы прошлого столетия. Об этом сообщил журналистам директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров в рамках выездного заседания Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Общий износ инженерных сетей и сооружений Казани составляет более 70%. Сегодня мы работаем с федеральным центром, с нашим министерством. При поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова планируем, чтобы у нас здесь были реализованы федеральные программы, которые бы затрагивали реконструкцию сетей, частично заявились на 2023 и 2024 годы», – сказал он.

В настоящее время МУП «Водоканал» обслуживает 3,5 тыс. км водопроводных и канализационных сетей, 190 насосных станций, Волжский водозабор. Говоря о протяженности водопроводных сетей, Егоров на совещании отметил, что их общая длина соответствует примерному расстоянию от Казани до Красноярска.

«Общий износ инженерных сетей и сооружений Казани ежегодно увеличивается в среднем на 3%. Ветхое состояние сетей обусловлено тем, что значительная часть трубопроводов была проложена в 50-70-х годах прошлого века. Запас прочности давно исчерпан, пройдена точка невозврата», – подчеркнул Егоров.

Согласно его данным, в 2022 году на сетях водоснабжения произошло 1 174 аварии, что на 250 аварий меньше, чем годом ранее. 229 аварий в прошлом году удалось устранить без отключения потребителей. При устранении 590 аварий отключение воды длилось от одного до восьми часов, а в 285 случаях потребители были отключены от водоснабжения на срок от 8 до 16 часов. Кроме того, на сетях канализации за год было зафиксировано 156 аварий, что на 21 случай больше, чем годом ранее.

«Объем реализации воды за 2022 год составил 88,5 млн кубометров. По сравнению с 2021 годом произошло уменьшение на 1 млн кубов. Оснащенность приборами учета в среднем по городу составляет 90%», – отметил Егоров.

По его словам, в режиме реального времени в городе ведется наблюдение за 2 тыс. объектов, что позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации. Контроль качества воды, подаваемой населению, проводят специалисты базовой лаборатории.

Реализацию программы модернизации коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения Татарстана обсудили сегодня участники выездного заседания Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Перед началом совещания депутаты побывали на объектах МУП «Водоканал» в Казани.