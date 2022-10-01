«Пройден огромный путь»: Шамиль Садыков поздравил коллектив АО «Татмедиа» с 15-летием

Пятнадцать лет — относительно небольшой отрезок времени. Однако за эти годы медиахолдинг «Татмедиа» прошел огромный путь от становления и систематизации работы до постоянного привнесения новинок в работу медиа и донесения информации до потенциальной аудитории 24/7. С такими словами обратился генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков к коллективу в поздравлении по случаю юбилея.

«Искренне надеюсь, что и в дальнейшем мы дружной командой будем создавать информационный контент, отвечающий современным требованиям. Искренне поздравляю с этим праздником каждого сотрудника медиахолдинга! А их у нас 1642 человека! Желаю вам здоровья, новых идей, новых проектов, семейного благополучия и душевного спокойствия», — отметил Садыков.

АО «Татмедиа» — крупнейшая региональная медиакомпания в Татарстане, созданная согласно указу Президента РТ Минтимера Шаймиева 1 октября 2007 года.

В настоящее время в состав АО «Татмедиа» входят 66 филиалов. Это редакции республиканских, городских и районных печатных СМИ, телерадиокомпании, информационное агентство «Татар-информ», а также крупнейший в Поволжье полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс».