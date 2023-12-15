«Прогульщики», уличный театр и шоу: в Нижнекамске откроется восемь елочных городков

Новогодние огни зажгутся в 8 общественных городских пространствах Нижнекамска. Сегодня, 15 октября, первой свои огни зажжет елка в Центральном городском парке «Семья», рассказали «Татар-инфому» в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

21 декабря жители и гости города смогут стать участниками праздничного мероприятия в сквере «Шинник». 22 декабря откроется ёлочный городок в парке «Велики». 24 декабря начнет работу резиденция Деда Мороза в парке чтения и отдыха имени Габдулы Тукая.

25 декабря традиционно ярко и красочно откроется новогодняя площадка в парке «Солнечная поляна». Гостей праздника ждет праздничная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, театрализованное представление «Приходи, сказка», концерт с участием ансамбля песни и танца «Нардуган» и праздничный салют.

27 декабря в елочную эстафету включится сквер имени Лемаева. Специальным гостем станет альметьевский уличный театр «Легкие крылья».

28 декабря готовится торжественное открытие елочного городка в парке Нефтехимиков. Гостей праздника ждет анимационная программа, поздравление Деда Мороза, который зажжет новогоднюю красавицу. На празднике выступят с концертной программой вокальный ансамбль «Капелла», из Казани приедет кавер-группа «Прогульщики» и театральный коллектив «ИЗУМИ», они покажут новогоднее представление, а согреет всех зажигательная дискотека.

На территории парка будут построены детские горки и ледяные фигуры, а также будет смонтирована сцена для новогодних представлений.

29 декабря праздничное мероприятие состоится на набережной реки Кама.

Кроме того, в день Рождества, 7 января в Доме народного творчества состоятся традиционные рождественские встречи, которые организуют Русское общество и Управление культуры.

Для активного и полезного отдыха в городе и районе будет функционировать 36 оборудованных ледовых катков: из них в городе — 25, в районе — 11. Для любителей покататься на коньках открыты пункты проката на площадках спортивного комплекса «Шинник», физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр», парка «Нефтехимиков», парка «Семья».