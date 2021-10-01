«Прогулки по дну»: куда делась вода из Волги и Казанки?

Татарстанцы заметили, что Волга и Казанка этой осенью обмелели сильнее обычного. Почему ушла вода и что можно успеть изучить на дне реки, пока ее уровень не поднялся?

Невооруженным глазом видно, как у Чаши в Казани с каждым днем все больше открываются песочные отмели

Фото: © Динар Фатыхов / архив ИА «Татар-информ»

Что происходит?

На обмеление Волги и Казанки жители столицы Татарстана обратили внимание еще в августе. В сентябре оно только усилилось. Невооруженным глазом видно, как у «Чаши» с каждым днем все больше открываются песочные отмели, а искатели приключений все дальше прогуливаются от берега по вытянутым островкам суши. Наблюдательные татарстанцы, живущие вблизи Волги или часто бывающие у ее берегов, отмечают, что вода в текущем сентябре убывала примерно по 6-8 см ежедневно.

Прогулка по подводной мостовой

Недавно казанцы рассказали в соцсетях о совершенной ими прогулке по дну Волги. Любители истории нашей республики знают, что рядом со столицей по дну проходит старинная дорога, которая до революции соединяла центр Казани и речной порт – Дальнее Устье. Этот выявленный объект культурного наследия нельзя разрушать, как и забирать оттуда булыжники. Загадочная мостовая показывается каждой осенью, а в экстремальном по обмелению 2019 году она вышла целиком уже в мае, так что можно было дойти до самого Дальнего Устья. Минимальный уровень в тот период составил 510 см (в среднем на метр ниже, чем нынешней осенью).

Загадочная мостовая показывается каждой осенью, а в экстремальном по обмелению 2019 году она вышла целиком уже в мае Фото: © Рамиль Гали / архив ИА «Татар-информ»

Во время экскурсии по дну, о которой казанцы рассказали в сети, уровень воды в Куйбышевском водохранилище по гидропосту у Казани достигал 628 см, то есть гораздо ниже, чем обычно. Не так часто подводная дорога показывается настолько далеко: авторы поста рассказали, что дошли до поворота мостовой, а по высоким фрагментам среди волн смогли проследить ее направление целиком.



«Самые отчаянные из участников группы продолжили путь вброд и буквально 5-10 метров не дошли до самого Дальнего Устья: уж слишком стало сносить водой, а ноги вязли в иле, но глубина небольшая – буквально по колено», – написала в группе в «ВК» «Загадки Казани» экскурсовод Юлия Жизневская.

В сентябре в республике было зарегистрировано четыре случая посадки судна на мель на Волге Фото: © Рамиль Гали / архив ИА «Татар-информ»

Сколько раз речники «сели в лужу»?

В сентябре было зарегистрировано четыре случая посадки на мель на Волге: в Кировском районе Казани, а также Зеленодольском и Спасском районах республики. В МЧС по РТ отметили, что это в том числе связано с понижением уровня воды. При этом, по данным службы, уровень пока не достиг критической для навигации отметки.

Какой уровень воды в этом году и что было в 2020-м?

По данным Гидрометцентра, 1 сентября этого года вода в Куйбышевском водохранилище у Казани была на отметке 675 см. За четыре недели она опустилась на 120 см – до 555 см. Накануне график пошел вверх и приблизился к 570 см, что на 120 см ниже прошлогоднего значения – 690 см. Максимальный показатель минувшего сентября почти соответствует самому низкому значению сентября 2020-го – 670 см.

«Это штатная ситуация, обычная режимная работа каскада Волжско-Камского водохранилища» Фото: © Рамиль Гали / архив ИА «Татар-информ»

Почему ушла вода?

По словам начальника отдела гидрологии Гидрометцентра РТ Алексея Соколова, за последние два дня вода, наоборот, прибыла, а до этого действительно было понижение.

«Уровень воды зависит от выработки электроэнергии, от попусков Жигулевской ГЭС. Это штатная ситуация, обычная режимная работа каскада Волжско-Камского водохранилища: сейчас в осень вода уходит, зимой она тоже будет уходить, но встанет лед и народ этого видеть не будет. Люди замечают, что Волга обмелела, воды нет, обнажились острова и дороги. Не каждый год, но такое бывает», – объяснил Алексей Соколов.

По его словам, опасным минимальным уровнем воды для Куйбышевского водохранилища является отметка 49 метров – она высчитана для гражданского пароходства. Уровень 570 см в переводе на Балтийскую систему равен 50,70 м – до опасных значений далеко.

«СНЕГ»

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / архив ИА «Татар-информ»