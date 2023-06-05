Прогулка на сапах, цигун, велозаезд: стала известна летняя программа на Голубых озерах

В июне команда Стратегии развития Казанки проведет для жителей и гостей города мероприятия на территории Большого Голубого озера, которые может посетить любой желающий. Участников ждет велозаезд до Голубых озер, лесотерапия, терапевтическое занятие цигун.

Как сообщили «Татар-информу» в Институте развития городов Татарстана, особый акцент организаторы сделают на сохранении уникального природного места, предлагая альтернативные сценарии отдыха на природе, которые не вредят экосистеме. В прошлом году было сделано берегоукрепление Хрустального водопада и благоустройство на территории: появились дорожки из лиственницы, озеленение, новый мостик и небольшой экоцентр, в котором будут проходить различные экомероприятия.

Программу 10 июня откроет велозаезд вместе с велосообществом KazVel. Начало — в 11.00. Участники прокатятся вдоль красивейших меандр Казанки и спокойных пригородных дорог. Финиш запланирован на Большом Голубом озере, где можно прогуляться на природе. Поездка займет 3-4 часа и подойдет для новичков. Общая дистанция 30 км, много грунтовых дорог. Доехать до места встречи можно на общественном транспорте или автомобиле, есть бесплатная парковка. Место встречи: станция Компрессорный.

Уже на следующий день, 11 июня, состоится сеанс лесотерапии вместе с центром медитации. Начало — в 9.00. Лесотерапия — это медитативная практика на природе, которая поможет по-настоящему насладиться пребыванием на уникальном источнике и в заповедном лесу. Занятие проведет преподаватель светских практик медитации Дмитрий Никитин. Место встречи: экоцентр у Хрустального водопада. Ближайшая остановка общественного транспорта «Жилой массив Кадышево» в поселке Щербаково Авиастроительного района.

В этот же день, в 12.30, состоится мастер-класс по созданию украшения из переработанного пластика. Вместе с «Экологично Казань» участники сделают для себя аксессуар, который привлечет внимание окружающих и станет наглядным примером того, что из вторсырья можно сделать что-то долговечное и красивое.

17 июня, в 11.00, вместе с основателями проекта «Формула жизни» участники пройдут терапевтическое занятие цигун — комплекс традиционных упражнений, возникших на основе даосской и буддийских практик. После можно будет насладиться чаепитием на природе и теплым общением. С собой организаторы советуют взять коврики для занятий. Место встречи: экоцентр у Хрустального водопада.

24 июня, в 11.00, запланирована прогулка на сапбордах по Казанке. Этот вид досуга на воде стал настоящей проблемой для экосистемы Большого Голубого озера. Поэтому команда проекта Стратегии предлагает альтернативное место для катания на сапбордах: русло Казанки, куда впадает Большое Голубое озеро. Вместе с инструкторами можно будет насладиться прекрасными видами природы заповедного места. Сапборды предоставляются организаторами, но можно прийти и со своим.

Лучше выбрать пляжный стиль одежды, которую не жалко будет намочить, и захватить с собой гидромешки для телефона. Место встречи: экоцентр у Хрустального водопада.

24 июня, в 12.30, пройдет мастер-класс по росписи шоппера. Участники распишут холщовые сумочки цветами и растениями, которые растут на территории Большого Голубого озера. Все необходимые материалы предоставляются. Место встречи: экоцентр у Хрустального водопада.