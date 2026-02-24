Прогресс по строительству этиленопровода СИБУРа в Татарстане превысил 50%

Фото: пресс-служба СИБУРа

Прогресс по строительству этиленопровода, который соединит производственные площадки нижнекамского и казанского предприятий СИБУРа, составил 50,5%. Магистраль протяженностью 254 км станет ключевым звеном в обеспечении сырьем перспективных нефтехимических производств Татарстана.

«Новый этиленопровод укрепляет сырьевой фундамент для всей цепочки переделов. Увеличение прокачки до 500 тыс. тонн этилена в год – это прямое инвестиционное «вливание» в новые производства», – сказал генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин о роли этиленопровода в развитии перерабатывающих мощностей.

«Обеспечение нефтехимии сырьем критически важно для производства полимеров. Стабильные поставки этилена позволяют наращивать добавленную стоимость конечного продукта. Переработка полимеров в готовые изделия обеспечивает смежные отрасли качественной отечественной продукцией. А это напрямую работает на импортозамещение и технологический суверенитет», – прокомментировал заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Инвестиции СИБУРа в проект составят более 30 млрд рублей. Эти вложения – часть инвестиционной программы компании в Татарстане с общим финансированием 600 млрд рублей до 2028 года. Реализация всех инвестиционных проектов СИБУРа позволит создать 3 тыс. рабочих мест.

Фото: пресс-служба СИБУРа

Строительство нового этиленопровода началось в июле 2025 года. Проект реализуется с опережением сроков. На объекте завершены работы по наклонно-направленному бурению на 10 из 26 подводных переходов, включая переход через реку Каму. Уложено 184 км трубопровода из 254 км (общий прогресс по линейной части – 72%).

В проведении работ задействовано пять ключевых подрядных организаций, 435 специалистов, 177 единиц техники.

При строительстве нового этиленопровода широко применяются российские технологические решения, а локализация изготовления оборудования составляет более 97%. Среди ключевых позиций отечественного производства: трубная продукция, компрессорные установки перекачки этилена, системы автоматизации, мониторинга и безопасности трубопровода, а также факельные системы бездымного горения.

Фото: пресс-служба СИБУРа

Новый этиленопровод придет на смену трубопроводу 1976 года постройки. Трасса будет проложена в обход селитебных территорий Казани и других населенных пунктов. Это дает возможность освободить значительные площади под развитие городской инфраструктуры.

Диаметр трубы увеличен до 273 мм, что позволит достичь роста прокачки этилена до 0,5 млн тонн в год. Это поможет обеспечить сырьем перспективные проекты развития.

Новая ветка этиленопровода «Нижнекамск – Казань» будет обеспечена умной инфраструктурой и самыми современными системами безопасности и контроля: двумя комплексными системами обнаружения утечек, системой телемеханики и автоматизированного управления, комплексом инженерно-технических средств охраны.

Фото: пресс-служба СИБУРа

На компрессорных станциях «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» установят факелы бездымного горения, что позволит повысить экологичность транспортировки сырья.

Реализация проекта планируется на второй квартал 2027 года. Обновленная магистраль обеспечит сырьевую базу для новых производств на десятилетия вперед.