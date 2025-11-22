news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 ноября 2025 11:00

Программы капремонта социально-культурных объектов в Татарстане почти полностью завершены

Читайте нас в
Телеграм
Программы капремонта социально-культурных объектов в Татарстане почти полностью завершены
Музей Боратынского
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Программы капитального ремонта социально-культурных объектов, реализуемые в Татарстане в текущем году, почти полностью завершены. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин на совещании под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова, передает пресс-служба Раиса РТ.

В обсуждении также участвовал Премьер-министр РТ Алексей Песошин и главы муниципальных районов, подключившиеся по видео-конференц-связи.

По информации Минстроя РТ, из 34 программ капремонта соцкультобъектов полностью выполнены 33.

Незавершенной остается одна программа, связанная с ремонтом медицинских стационаров, – в ее рамках продолжаются работы на трех объектах из 19. Текущий уровень готовности составляет 93%. За последние две недели были сданы два стационара – в Сабинском районе и Казани.

Полностью реализована программа строительства 27 объектов культуры – в последние две недели завершены работы на двух объектах в Кукморском районе и одном в Казани. Также сдан объект в Зеленодольском районе, что позволило закрыть программу капремонта детских оздоровительных лагерей.

Продолжается и программа капитального ремонта многоквартирных домов. В 2025 году она охватывает 911 домов в 42 муниципальных образованиях, при этом общий уровень выполнения составляет 98%. Работы полностью завершены в 33 муниципалитетах. За прошедшие две недели подрядчики сдали 40 домов в 13 районах, а всего на сегодняшний день – 798 объектов.

Большинство муниципальных образований уже получили паспорта готовности к отопительному сезону. Исключение составляют Казань и Азнакаевский район, где предстоит устранить замечания Ростехнадзора. Министрой призвал ускорить работу и уложиться в установленные сроки.

#Минстрой рт #капитальный ремонт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

21 ноября 2025
ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

ХХ Съезд муниципалитетов Татарстана пройдет 18 декабря

21 ноября 2025