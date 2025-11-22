Программы капремонта социально-культурных объектов в Татарстане почти полностью завершены

Музей Боратынского

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Программы капитального ремонта социально-культурных объектов, реализуемые в Татарстане в текущем году, почти полностью завершены. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин на совещании под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова, передает пресс-служба Раиса РТ.

В обсуждении также участвовал Премьер-министр РТ Алексей Песошин и главы муниципальных районов, подключившиеся по видео-конференц-связи.

По информации Минстроя РТ, из 34 программ капремонта соцкультобъектов полностью выполнены 33.

Незавершенной остается одна программа, связанная с ремонтом медицинских стационаров, – в ее рамках продолжаются работы на трех объектах из 19. Текущий уровень готовности составляет 93%. За последние две недели были сданы два стационара – в Сабинском районе и Казани.

Полностью реализована программа строительства 27 объектов культуры – в последние две недели завершены работы на двух объектах в Кукморском районе и одном в Казани. Также сдан объект в Зеленодольском районе, что позволило закрыть программу капремонта детских оздоровительных лагерей.

Продолжается и программа капитального ремонта многоквартирных домов. В 2025 году она охватывает 911 домов в 42 муниципальных образованиях, при этом общий уровень выполнения составляет 98%. Работы полностью завершены в 33 муниципалитетах. За прошедшие две недели подрядчики сдали 40 домов в 13 районах, а всего на сегодняшний день – 798 объектов.

Большинство муниципальных образований уже получили паспорта готовности к отопительному сезону. Исключение составляют Казань и Азнакаевский район, где предстоит устранить замечания Ростехнадзора. Министрой призвал ускорить работу и уложиться в установленные сроки.