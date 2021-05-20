Программы центра для детей РТ по модели «Сириус» будут решать задачи экономики региона

В 2021 году в летние программы республиканского центра поддержки одаренных детей и молодежи по модели «Сириус» будут включены задачи, связанные с экономикой Татарстана. Об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор некоммерческой организации «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов.



«Мы стараемся сделать содержание наших программ максимально приближенным к тем задачам, которые есть в экономике республики. Направленность летних программ по науке включают в себя полевые исследования и проектную деятельность, в биологии - дистанционное зондирование земли, киберфизические системы, машины Голдберга», — сказал Акмалов.



Программу, связанную с творчеством, будут курировать ведущие деятели искусства, которые сейчас работают в консерваториях, театрах и музеях. Ребятам будут преподавать хореографию, а также исполнительские искусства. В спортивной программе заявлены четыре вида спорта: футбол, легкая атлетика, шахматы и роликовые лыжи.



В Татарстане на базе республиканского центра проводятся профильные программы, разбитые по продолжительности на 14 и 21 день.«Дети смогут заниматься проектами и исследованиями вместе с преподавателями из университетов, лучших школ республики и компаний», — отметил спикер.



Программы позволят татарстанским ученикам 4-11 классов расширить свои знания в различных областях, среди которых астрономия, физика, информатика и другие науки, а также усовершенствовать практические навыки. В проекте могут принять участие только те школьники, у которых уже есть достижения в спорте, науке или искусстве.



Участие в программе бесплатное. Ее финансирование, а также оплата проживания, питания и трансфера ребят осуществляется в рамках государственной программы «Стратегическое управление талантами в РТ на 2015-2023 годы».



Республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи по модели центра «Сириус» был создан в Татарстане в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка» в прошлом году.



«Сириус» — это федеральный центр, функционирующий в городе Сочи на объектах зимней Олимпиады 2014 года. Он принимает детей и молодежь со всей страны от 10 до 17 лет. Также сейчас работает университет «Сириус» для студентов. Там проводятся 24-дневные профильные программы по науке, искусству, спорту и другим направлениям.

