Программу ремонта административных зданий лесхозов в РТ продлили до 2028 года

Ремонт девяти административных зданий в Арском, Азнакаевском и Бугульминском лесничествах, Елабужском и Бугульминском лесхозах, а также Лесопожарного центра и Лубянского лесотехнического колледжа на общую сумму 70 миллионов рублей пройдет в этом году. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Мы благодарны Раису Татарстана Рустаму Минниханову и Правительству республики за внимание и поддержку лесной отрасли. Модернизированные рабочие места и современные условия труда позволят специалистам качественнее выполнять работу по сохранению и приумножению лесных богатств», – сообщил начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министерства лесного хозяйства РТ Нияз Имамиев.

Поэтапный ремонт административных зданий лесничеств и лесхозов стартовал в 2020 году при поддержке Раиса Татарстана. В 2020-2024 годах были проведены работы на 59 объектах на общую сумму около 351 млн рублей.

В зависимости от состояния здания выполнены внутренние и наружные отделочные работы, установлены пластиковые окна, проведен ремонт систем вентиляции, электроснабжения и отопления.

В прошлом году было принято решение о продлении программы до 2028 года.