Программу по укреплению здоровья населения на 2025-2030 годы запускают в Кайбицком районе

Программу «Укрепление общественного здоровья» на 2025-2030 годы разработали в Кайбицком районе РТ. Она создана в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и федерального проекта «Здоровье для каждого». Документ опубликован на официальном портале правовой информации Татарстана.

Главная цель программы – повышение уровня здоровья жителей района и формирование ответственного отношения к собственному благополучию. Предусматривается создание условий для ведения здорового образа жизни и сохранения человеческого потенциала.

Программа базируется на принципах доступности для всех категорий населения вне зависимости от дохода и места проживания, а также охвата всех возрастных групп – от детей до пожилых граждан.

Среди ключевых задач:

повышение осведомленности о правильном питании, физической активности и отказе от вредных привычек;

профилактика хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые, онкологические и сахарный диабет;

развитие спортивной инфраструктуры и организация массовых мероприятий;

расширение доступа к профилактической медицинской помощи, включая диспансеризацию и вакцинацию.

Реализация программы рассчитана на 2025-2030 годы. Финансирование мероприятий будет обеспечиваться за счет муниципальных программ района и привлеченных внебюджетных средств.

Ожидается, что за пять лет в районе удастся снизить распространенность хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Кроме того, жители получат квалифицированную информацию о здоровье, спорте, питании и репродуктивном благополучии.