На очистку ливневок в одном из районов Татарстана выделено 20 млн рублей

20 млн рублей выделили Елабужскому району Татарстана на приведение городских ливневок в нормативное состояние. Об этом сообщил замглавы района по инфраструктурному развитию Андрей Томилин.

Напомним, Елабужский муниципальный район является одним из 5 участников региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в РТ на 2023 год».

В ходе реализации программы устранение заиленности колодцев ливневой канализации и очистка от мусора будут проведены на 5 км сетей, сообщил чиновник.

Андрей Томилин сообщил также, что в рамках реализации региональной программы капитального ремонта МКД в Елабужском районе будут проведены работы в 20 многоквартирных домах. Средний процент выполнения программы по району на сегодняшний день составляет 84%,

В 5-ти многоэтажках из заявленных работа полностью завершена. При планировании и составлении смет учитывались обращения жильцов МКД, особое внимание уделялось внутридомовой инженерной системе электроснабжения и теплоснабжения, ремонту подъездов, крыш, утеплению фасадов.

Общая сумма финансирования составляет 159,1 млн рублей.

«Сложностей при выполнении ремонта у подрядчиков не возникало. Весь объем работ планируется завершить в течение августа», – комментирует Андрей Томилин.