Программный директор «Валдая» назвал главную причину конфликта на Украине

Главной причиной того, что происходит на Украине, является рост агрессивного национализма. Как не допустить этого в России и мире, обсудят эксперты на предстоящей конференции «Религиозное многоголосие и национальное единство» на Международном дискуссионном клубе «Валдай». Об этом «Татар-информу» рассказал программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, отвечая на вопрос об актуальности темы.

«Рост агрессивного национализма на Украине — главная причина того вооруженного конфликта, который мы наблюдаем сейчас. И поэтому вопрос о том, как не допустить рост агрессивного национализма, каким образом мы можем — и собственно делаем — развиваться в условиях отсутствия попыток какой-либо нации поставить себя в качестве главной в рамках государства, — это исключительно важно», — подчеркнул Тимофей Бордачев.

По его словам, сейчас весь мир и Россия проходят очень сложный период международного порядка и религиозной адаптации наших всех стран к изменениям, которые мы наблюдаем.

«Мы видели разные явления этой перестройки — это и экономический кризис, и отчасти пандемический кризис, это и военный кризис в Восточной Европе, связанный с Украиной. Таким образом вопросы внутреннего единства, особенно в многонациональном обществе, которым является российское государство, безусловно являются приоритетными. Потому что это обозначает способность жить в едином, но в то же время разнообразном в этническом и религиозном плане государстве», — сказал собеседник агентства.

Напомним, 24 ноября в Казани состоится конференция Международного развивать дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Религиозное многоголосие и национальное единство». На неё приглашены российские и зарубежные церковные иерархи, философы, религиоведы. Ожидается, что в конференции примут участие более 20 экспертов из восьми стран — России, Египта, Индии, Ирана, Малайзии, ОАЭ, Сербии и Таджикистана.