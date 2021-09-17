Программисты из Татарстана в среднем зарабатывают 110 тыс. рублей в месяц

За год число вакансий для программистов и IT-разработчиков в России выросло на 72,4%, в Татарстане — на 84,5%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

При этом «66% вакансий для программистов, открытых с начала года, предполагали стандартный полный рабочий день, еще 26% — удаленный график», отмечают аналитики компании.

По сравнению с 2020 годом доля вакансий, предполагающих удаленный график работы, выросла почти в два раза. Еще 7% вакансий рассчитаны на гибкий график.

На одну вакансию программиста сейчас приходится всего 1,4 резюме. Конкуренция среди соискателей почти отсутствует, а работодатели испытывают трудности с поиском подходящих кандидатов. Предлагаемая зарплата для программистов превышает среднюю по стране в 2,5 раза.

Наиболее высокую зарплату программистам предлагают в Москве (174,5 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (152,2 тыс.) и в Новосибирской области (143,7 тыс.). Татарстан находится в этом рейтинге на девятом месте с зарплатой в 110,8 тыс. рублей.