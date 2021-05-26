Программисты Иннополиса создали приложение для знакомств — гибрид Tinder и Clubhouse

В Иннополисе создали новое приложение для знакомств TalkNow, которое представляет собой гибрид Tinder и Clubhouse. Его особенностью является то, что все общение происходит посредством голосовых сообщений. Об этом сообщает татарстанский telegram-канал о науке и технологиях.



«Это дейтинг-приложение, где все общение происходит только через голосовые сообщения. Приложение дает 12 часов, чтобы начать общение после мэтча [взаимной симпатии]. Если этого не происходит, пара удаляется навсегда», — говорится в сообщении.

Стартап оценили в 1 млн долларов, при этом 10% стартовых инвестиций в разработку внесла компания «Дигинавис», председателем совета директоров которой является экс-министр связи России Николай Никифоров, отметили авторы канала.

Ранее в Иннополисе появился автосервис, который полностью управляет своим бизнесом через облачное решение.

