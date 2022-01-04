Программа «Земский учитель» войдет в нацпроект «Образование»

С этого года программа «Земский учитель» будет включена в федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование». Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

«Проблема дефицита кадрового обеспечения школ, расположенных в сельской местности и малых городах республики, частично решается посредством реализации федеральной программы „Земский учитель”», — отметили в министерстве.

На этот год Министерством просвещения России выделена квота на десятерых педагогов, на 2023 год — на 23 педагогов. Участники программы получат единовременные выплаты в размере 1 млн рублей.

За последние два года благодаря реализации программы «Земский учитель» на востребованные вакантные должности в Татарстане приняты 24 педагога, в том числе и из других регионов России. Все они имеют опыт работы в школах и возможность преподавать смежные дисциплины.

Национальный проект «Образование», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.