Программа ВСК «ДМС для своих» обладатель премии FINAWARD 2022

Страховой Дом ВСК награжден ежегодной премией инноваций и достижений в финансовой отрасли FINAWARD 2022 в номинации «Цифровое решение» за лучший страховой продукт года — программу ДМС «Для Своих».

Премия FINAWARD учреждена деловым журналом «Банковское Обозрение», чтобы держать в фокусе самые яркие продуктовые и IT-внедрения в финансовом секторе. Традиционно награды получают банковские и финансовые продукты, сервисы и решения. В этом году было подано свыше 700 заявок с кейсами от таких компаний как ВТБ, TenChat, МТС-Банк и другие. Премия вручается в 16 номинациях.

Победителей определил Экспертный совет, в который вошли 113 представителей инфраструктуры российского финансового рынка. Результаты заверены независимым аудитом. Торжественная церемония награждения состоялась 25 августа в Москве.

Страховая программа ДМС «Для своих» — это полная организация планового лечения серьезных заболеваний на базе лучших стационаров Москвы. Полис предусматривает помощь в областях гинекологии, урологии, кардиологии, общей и сердечно-сосудистой хирургии, ортопедии и травматологии, неврологии, эндокринологического и гастроэнтерологического лечения.

В программу также входят:

Второе медицинское мнение — поможет перепроверить поставленный диагноз или назначенное лечение;

Телемедицина — с помощью сервиса можно проконсультироваться с врачом-терапевтом по вопросам здоровья в режиме онлайн в удобное время, где бы клиент не находился.

Оформить программу по фиксированной стоимости могут люди в возрасте от 18 до 84 лет. Застраховаться можно даже при хронических заболеваниях, а подать документы при страховом событии — дистанционно. Лечение будет организовано в короткие сроки, а при необходимости клиент может воспользоваться опцией организации и оплаты проживания и авиаперелета до места лечения и обратно.

«Цифровая трансформация отрасли ставит перед нами новые задачи, в том числе в медицинской сфере. Программа „Для своих“ способствует повышению доступности медицинской помощи для россиян независимо от их места проживания, скорость получения терапии растет в разы за счет возможности телемедицинской консультации и дистанционной подачи документов, — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК. — Мы видим, что спрос на ДМС с начала года растет — по итогам 1 квартала объем взносов в данном сегменте вырос на 7%, поэтому страховщикам необходимо улучшать качество обслуживания пациентов, внедрять цифровые решения, которые позволят модернизировать и упростить процесс оказания медицинской помощи. А высокая оценка Экспертного совета премии говорит, что мы движемся в правильном направлении».

Партнерский материал.