Нужны коммунальные сети и дороги: Садоводы Татарстана ждут финансовых дождей

Главные проблемы – освещение и водоснабжение

Садовый сезон уже стартовал, а председатель правления Союза садоводов Татарстана Владимир Дейнекин до сих пор не знает, как будет работать программа софинансирования СНТ в этом году. По его слвоам, от проекта отошел Минсельхоз РТ, а Минстрой Татарстана, ставший главным распорядителем бюджетных средств, не дает четких указаний.

«Мы не знаем, что будет дальше, не понимаем, как собирать документы, - пояснил Дейнекин. - По старому методу, который у нас был с прошлого года, все подготовлено. Сейчас предполагается новое решение. Только не известно, какое именно. Мы как на иголках сидим. Время идет. Работать-то строительным и подрядным организациям необходимо!»

Фото: Михаил Захаров



Поддержку из бюджета на сумму около 100 миллионов рублей надеются получить более 80 садовых обществ Татарстана. Необходимые денежные средства для участия в проекте должны быть собраны с СНТ к 25 июня. Вот только все работы не просто заморожены, но даже и не запланированы.

«Уже боимся куда-либо обращаться, – сетует Дейнекин. - Потому что, когда человек постоянно жалуется, получается некрасиво. Лишь на прошлой неделе нам твердо сказали, что программа свернута не будет. Теперь ждем, когда дело сдвинется с мертвой точки.

Наиболее актуальными проблемами республиканских дачников традиционно остаются освещение и водоснабжение. Старые стальные трубы, установленные лет 30-40 назад, активно меняются на пластиковые. Также, благодаря проекту софинансирования, можно осуществить монтаж магистрали от скважины к участкам.

«С дорогами дело обстоит немного сложнее, - рассказал собеседник «Татар-информ». – Это очень дорогое удовольствие для садоводов. Наши специалисты, которые существуют, в принципе не имеют практики в сооружении таких дорог, которые нужны садоводам».

По мнению Дейнекина, в Татарстане прекрасные автотрассы, но при этом технология строительств дорог в дачных поселках пока не проработана. Магистрали категорий IA и IB на территории садовых обществ смотрятся несколько неуместно, а хороших специалистов по грунтовым дорогам в Татарстане найти не так-то просто.

Сложившаяся ситуация не вполне понятна ни рядовым садоводам, ни председателям садовых товариществ, уверен представитель «Союза садоводов РТ» в Зеленодольском районе Андрей Мамаев.

Фото: Салават Камалетдинов



«Мы проводим определенную работу среди населения, агитируем, разъясняем, - рассказал он - Но когда люди сталкиваются с тем, что в конце концов программа дает сбой, они перестают в нее верить. Но ведь проект есть, и он действительно помогает!»

По мнению Мамаева, в первую очередь нужно разработать четкую схему движения финансовых средств: куда, к кому и как идут деньги садоводов. Участники софинансирования должны понимать, какое ведомство отвечает за каждый этап программы.

«На сегодняшний день мы остановились на том, что будем просто говорить председателям СНТ: «Ребята, все будет как прежде. Давайте надеяться и собирать средства», - пояснил собеседник «Татар-информ».

По его мнению, хорошо, если к проекту присоединится Минстрой РТ, так как он сведущ в вопросах строительства и проектирования.

Госсовет Татарстана поддержит садоводом законом

Депутат Государственного Совета РТ Валерий Власов сообщил, что в начале апреля текущего года депутаты Госдумы и Госсовета Татарстана проводили тематический прием по вопросам садоводства. Дачников волновали вопросы, связанные с госпрограммами по поддержке СНТ. Многие обращали внимание на проблемы, связанные с регистрацией садовых участков, вывозом мусора, регистрацией общей долевой собственности.

Фото: Владимир Васильев



«На большинство своих вопросов садоводы получили ответы от представителей министерств и ведомств республики. Ряд вопросов депутатами взят в дальнейшую проработку, - пояснил Власов. – Более того, мы обращались к Рустаму Нургалиевичу с просьбой о продлении проекта. Хочется надеется, что он не будет свернут. Направление перспективное. Нам еще многое предстоит сделать».

Как отметил депутат, в парламент Татарстана в апреле был внесен законопроект «О государственной поддержке развития садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан», разработанный с участием садоводов. В законопроекте оговорены цели, основные принципы, формы и направления поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, определены полномочия органов государственной власти и местного самоуправления. Законопроект будет рассмотрен в Госсовете РТ в ближайшее время. С целью подготовки законопроекта к рассмотрению в республиканском парламенте создана рабочая группа, которую возглавил председатель комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев.

«Надеемся, что в текущем году закон будет принят», – подытожил собеседник ИА «Татар-информ».

Фото: Ильнар Тухбатов



На запрос ИА «Татар-информ» о проектах по благоустройству республиканских СНТ в Министерстве строительства и ЖКХ Татарстана ответили так.

«В Республике Татарстан с 2017 года реализуется программа по поддержке внешней инфраструктуры садоводческих товариществ. Программа реализуется для решения проблем обеспеченности дорогами, беспрерывной электроэнергией, водой, а также вопросов утилизации бытового мусора в садоводческих некоммерческих обществах (СНТ). Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан является ответственным за водообеспечение и утилизацию мусора внешней инфраструктуры СНТ».

Напомним, программа софинансирования СНТ – своего рода аналог сельского самообложения с единственной разницей: заявки на участие могут подавать только садовые товарищества. При этом на один рубль садовода выделяется 2 рубля из бюджета республики. Средства идут на внутренний ремонт дорог, водопроводов и электроснабжения. В прошлом году на участие в проекте поступило примерно 70 заявок, на реализацию которых было выделено около 200 млн рублей.

Фото на постере: 2gis.ru