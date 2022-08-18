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Ру Тат
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Сельское хозяйство
18 августа 2022  18:48

Программа «Сельская ипотека» со ставкой 3% в России станет бессрочной

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Программа льготного кредитования «Сельская ипотека» станет бессрочной. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС. 

«Эта программа должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок ее действия не будет ограничен. Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы», — рассказал глава федерального Кабмина. 

Он пояснил, что ставка останется прежней и не будет превышать 3%. 

Мишустин напомнил, что Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию поручил завершить внедрение специального механизма поддержки индивидуального жилищного строительства.

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