В программу «Россия – Исламский мир» Казанского кинофестиваля вошли фильмы из 10 стран

Внеконкурсная программа группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в рамках XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино представит фильмы из 10 стран. Программа выстраивается на стыке ценностных ориентиров, которые заложены в их культурах.

«В этих фильмах мы увидим своеобразные “срезы” повседневной жизни жителей этих стран. Истории героев кинокартин погрузят нас в водоворот событийных коллизий героев, которые будут воспринимать их через заложенные в них ценности и жизненные ориентиры», – рассказала председатель отборочной комиссии КМФМК Нина Кочеляева.

Она подчеркнула, что вариативность этих ценностных ориентиров достаточно высока. Основными же лейтмотивами картин станут любовь, дружба, семья и религия.

В этом году внеконкурсный раздел вобрал в себя работы режиссеров из Египта, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Ирана, Турции, Таджикистана и России. Кроме того, зрителям будет предложена копродукционная работа Ирана и Афганистана. Полная программа «Россия – Исламский мир» выложена на сайте кинофорума.

Напомним, что XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, Министерства культуры России и в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – Исламский мир».