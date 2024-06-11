Программа развития производства станков и робототехники должна стать нацпроектом

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Программа развития станкоинструментальной промышленности и робототехники в будущем должна стать национальным проектом. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроектам «Средства производства и автоматизации» и «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Правительства страны.

В своей вступительной речи Премьер констатировал, что без наращивания потенциала и компетенций в таких областях, как станки, оборудование и робототехника, «любое долгосрочное развитие будет затруднено» — «особенно в условиях сохраняющихся санкций» со стороны стран Запада.

Мишустин обратил внимание на то, что российская промышленность в апреле показала рост более чем на 8%, причем «главным драйвером не первый месяц остается машиностроение» (за второй месяц весны выпуск увеличился на 30%). Создание компьютерного и электронного оборудования расширилось на 44%.

«Однако ресурс для расширения производства у российских компаний не безграничен. Необходимо технологическое перевооружение машиностроительных предприятий — основных потребителей станкоинструментальной продукции. И, конечно, организация автоматизированного производства с использованием современных роботов и высокотехнологичных современных станков», — подчеркнул он.

В связи с этим глава Правительства напомнил, что для этого разработана программа развития станкоинструментальной промышленности и робототехники с объемом финансирования более чем в 300 млрд рублей до 2030 года.

«Определены критерии и метрики технологического суверенитета для инвестиционных проектов, которые будет поддерживать государство. На их основе уже уточнены меры помощи», — уточнил он.

Это, в частности, кластерная инвестплатформа, льготный кредит на приоритетную продукцию, расширение промышленной ипотеки, обратный инжиниринг и мероприятия отраслевого характера. Среди последних фигурируют субсидии на скидки покупателям станков и роботов, поддержка научно-исследовательских и конструкторских работ, льготные займы от Фонда развития промышленности, создание центров по развитию промышленных роботов и головного центра компетенций «Станкин».

Благодаря в том числе этим решениям в 2023 году производство станкоинструментальной продукции в России выросло на 60%, хотя и от низкой базы. За первые четыре месяца 2024-го оно увеличилось на треть. В робототехнике темпы производства превышают 50%, добавил Премьер.

«Чтобы решить задачи, которые поставлены в послании [Федеральному Собранию] главой государства [Владимиром Путиным], необходимо продолжать наращивать усилия. И мы планируем расширить программу до национального проекта», — объявил Михаил Мишустин.

Соответствующий национальный проект должен обеспечить достижение показателей, которые определены Президентом РФ в части технологического лидерства, а также продвижение в роботизации производств, чтобы по этому значению Россия вошла в число 25 ведущих стран мира по итогам 2030 года.