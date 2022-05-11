Программа развития бизнеса «ТАТПРОФ СТАРТ» станет ответом на задачу импортозамещения

12 мая 2022 года в «Татар-информе» состоится пресс-конференция крупнейшего в России производителя алюминиевой продукции методом экструзии — компании ТАТПРОФ.

На пресс-конференции будет объявлено о запуске новой программы развития бизнесов — «ТАТПРОФ СТАРТ», которая имеет важное социальное значение и направлена на реализацию программы импортозамещения.

Начинающим предпринимателям и компаниям в сфере производства алюминиевого профиля и различных смежных областей будет оказана всесторонняя поддержка. У молодых бизнесменов будет возможность в кратчайшие сроки расширить или адаптировать бизнес под новые задачи.

Проект будет реализован на федеральном уровне. В нем примут участие институты развития, бизнес-ассоциации, а также компании-продавцы конечной продукции в нашей стране. География проекта охватывает всю Россию. Особенное внимание будет уделено Республике Татарстан.

На пресс-конференции будут обсуждаться следующие темы:

● Возможности производства алюминиевых изделий в рамках программы импортозамещения;

● Перспективы проекта и этапы его реализации;

● Смогут ли отечественные производители покрыть растущие запросы отечественных компаний;

● Какие компании и предприниматели получат поддержку от лидеров рынка.

Участники и спикеры:

— Евгений Сергеевич Рачков, заместитель генерального директора по инновациям

компании ТАТПРОФ.

— Мария Яшенкова, руководитель агентства Bright Consulting, модератор.

Пресс-конференция пройдет 12 мая 2022 с 11.00 до 12.00 по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 2 , 1 этаж, конференц-зал.

На сайте «Татар-информа» также будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции.

Представителей СМИ и всех желающих просим присылать свои вопросы заранее

на номер +7 (917) 23 23 216 в мессенджере WhatsApp.

Также желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео.

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