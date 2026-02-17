Программа «Обучение служением» станет частью школьного предмета для старшеклассников

Программа «Обучение служением. Первые» с сентября 2026 года войдет в содержание школьного предмета «Индивидуальный проект» для учеников 10–11 классов. Ранее она реализовывалась в формате внеурочной деятельности. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ, согласно РБК.

Школьники, участвующие в программе, будут решать социально значимые задачи, сформулированные некоммерческими организациями, государственными структурами и бизнес-сообществом.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что для современного ученика важно не только владеть знаниями, но и уметь применять их на практике. По его словам, программа усилит именно эту составляющую, поможет подросткам раскрыть свои способности, участвовать в общественно полезных инициативах и сделать первые шаги в профессиональном самоопределении.

Программа действует с 2024 года. Участники занимаются различными проектами, среди которых — обучение пожилых людей цифровым навыкам, подготовка биографических материалов об участниках военных действий.

За участие в проектах школьники получают до 25 волонтерских часов. Эти часы могут быть конвертированы в дополнительные баллы к ЕГЭ — от одного до десяти в зависимости от вуза, а также учитываются при получении грантов и трудоустройстве. В настоящее время программа охватывает более 1,5 тысячи школ и колледжей в 30 пилотных регионах России.