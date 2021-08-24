news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 августа 2021  19:46

Программа обновления российского авиапарка обойдется в 340 млрд рублей

news_top_970_100

На программу обновления российского авиапарка направят 340 млрд рублей, большая часть средств поступит из федерального бюджета. Об этом на втором этапе съезда «Единой России» заявил Президент России Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить организации медпомощи на отдаленных и труднодоступных территориях. Он сообщил делегатам съезда, что формирование программы, предусматривающей обновление российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации, завершено. 

Президент добавил, что обновление авиапарка будет проходить за счет отечественных самолетов и вертолетов.

#владимир путин #авиапарк #обновление авиапарка
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное