Программа обновления российского авиапарка обойдется в 340 млрд рублей

На программу обновления российского авиапарка направят 340 млрд рублей, большая часть средств поступит из федерального бюджета. Об этом на втором этапе съезда «Единой России» заявил Президент России Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить организации медпомощи на отдаленных и труднодоступных территориях. Он сообщил делегатам съезда, что формирование программы, предусматривающей обновление российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации, завершено.

Президент добавил, что обновление авиапарка будет проходить за счет отечественных самолетов и вертолетов.