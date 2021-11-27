«Программа о моей бабушке»: фигуристка из Татарстана поставила рекорд на Гран-при в Сочи

Мировой рекорд установила татарстанская фигуристка Камила Валиева на этапе серии Гран-при в Сочи. 15-летняя спортсменка получила за свой прокат 87,42 балла. Это почти на 2 балла больше предыдущего достижения, которое принадлежало также россиянке – Алене Косторной.

«Камила, мы тебя любим!»

Камила Валиева выступала на Гран-при России по фигурному катанию с короткой программой. На лед сочинской арены «Айсберг» она вышла под композицию «In Memoriam», которую написал российский композитор Кирилл Рихтер. Хореографию для короткой программы поставил Даниил Глейхенгауз. За свое выступление юная ученица Этери Тутберидзе получила невероятную оценку – 87,42 балла. Она поразила судей, уверенно исполнив тройной аксель, тройной флип и тройной лутц. Предыдущий мировой рекорд в короткой программе принадлежал Алене Косторной (85,45) и был установлен в Финале Гран-при 2019 года. После проката Валиевой болельщики долго не могли успокаивался, скандируя «Молодец! Молодец!» и «Камила, мы тебя любим!».



В беседе с журналистами после коротких программ Камила рассказала, чему была посвящена программа ее триумфного выступления. «Это история о бабочке, которую я ловлю, следую за ней всю программу и в итоге отпускаю. Кирилл Рихтер говорил, что эта музыка посвящена памяти об умерших. Эта программа о моей бабушке, которая умерла в 2019 году», – рассказала спортсменка.

«Ощущаю себя спокойнее и безопаснее, когда я скромнее»

Камила Валиева родилась в Казани 26 апреля 2006 года. К своим 15 годам Камила успела стать абсолютно лучшей в юниорах (чемпионка мира, победительница финала Гран-при). Выступление в Сочи было для нее дебютным среди «взрослых» спортсменов. Сейчас Валиева лидирует в общем зачете серии Гран-при. Но все это, как и грядущие чемпионат России в Санкт-Петербурге и чемпионат Европы в Таллине, по большому счету, лишь разведка боем перед главным стартом четырехлетия – зимними Олимпийскими играми, которые состоятся в Пекине в феврале 2022 года.

Валиева начинала заниматься фигурным катанием в Казани, где ее тренером была Ксения Иванова. В 2012 году ее родители переехали по работе в Москву, и это оказалось подарком судьбы для природно одаренной девочки. В столице Камила 6 лет тренировалась в «Москвиче», но эту школу она переросла и в мае 2018 года перешла в «Самбо-70» в группу к Этери Тутберидзе. Здесь она могла видеть «в деле» Загитову (уже в ранге олимпийской чемпионки), а вот Евгению Медведеву, тогда же, в мае, уехавшую в Канаду, – уже нет. К слову, обе тогдашние примы мирового фигурного катания Камиле нравились, каждая по-своему. Поскольку Валиева татарка, то сравнений с Алиной Загитовой ей, конечно, не избежать. Первое, что при этом сравнении бросается в глаза, – воспитанность и скромность обеих девушек.

В интервью «Первому каналу» Камила даже называла эту скромность чертой, которая ей больше всего мешает:

– Черта, которая тебе мешает?

– Скромность. Как с этим бороться? Успокоиться, выдохнуть и сказать то, что ты думаешь.

– Ощущаешь себя звездой?

– Нет. Потому что до звезды еще очень далеко.

– Чему тебя научила популярность?

– Тому, что нужно быть скромнее и повежливее с людьми. Мне так удобнее, я внутренне себя ощущаю спокойнее и безопаснее, когда я скромнее. То есть скромность мешает, но не помешало бы ее добавить!

Кухня и обычаи

О своих корнях Камила пока не особенно распространяется, и это понятно – сначала все-таки нужно выиграть что-то по-настоящему серьезное среди взрослых фигуристок.

Есть немного «татарского контента» в ее Инстаграме. Здесь она рассказывает о своих прадедах – Насретдине Зиннатуллине и Рахматулле Идрисове. Оба были пулеметчиками на фронтах Великой Отечественной войны.

Из того же, что Камила успела рассказать в интервью, выделяются две вещи – что татарский язык она знает лишь на уровне «исәнмесез» и «рәхмәт», но что при этом в ее семье любят татарскую кухню, фигуристкам не слишком-то показанную, и чтят татарские обычаи. Собственно, это видно и по поведению этой девушки – большой умницы, труженицы и таланта.

Фото на анонсе: © Sadykovann, CC BY-SA 4.0, wikimedia.org