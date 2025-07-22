«Программа не имеет аналогов»: Буинск отпраздновал успехи «Нашего двора» фестивалем

В Буинске состоялся фестиваль добрососедства «Наш двор», который собрал активных жителей и гостей района. Местом встречи стал Молодежный парк.

На мероприятии в том числе рассказали, как программа «Наш двор» изменила муниципалитет, повлияла на качество жизни, и что еще произошло в жизни республики за последние пять лет.

Со сцены к гостям обратился секретарь Буинского местного отделения «Единой России» Ранис Камартдинов.

«Этот праздник проводится впервые, стартовал он в Татарстане 10 июля и продлится до сентября, охватит 57 площадок по всей республике. Как видно из названия, фестиваль зародился благодаря программе "Наш двор", которая стартовала в 2020 году по поручению Президента, а ныне Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. В течение пяти лет программа успешно реализуется на всей территории Татарстана, в том числе и в нашем районе», – сказал Камартдинов.

Он также отметил, что в рамках программы в Буинске было благоустроено 50 дворов с охватом в 109 многоквартирных домов.

«Эта программа не имеет аналогов по масштабности и вовлеченности населения. Приятно видеть изменения, которые происходят в наших дворах. Они стали обустроены. На игровых площадках мы видим детей, спортивных людей разных возрастов, ведь они представляют возможность для активного отдыха и физической активности для всех возрастов и уровней подготовки», – подчеркнул Камартдинов.

«При формировании программы учитывается пожелание жильцов, и это очень ценно. Совместное участие в преображении наших дворов и территорий способствует укреплению добрососедских отношений, развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления», – добавил он.

Помимо этого, он сообщил о том, что в районе продолжается строительство и капитальный ремонт учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, а также благоустройство общественных пространств, включая парки, спортивные сооружения, улицы, дворы.

Представитель республиканского актива Марат Зяббаров также обратился к гостям фестиваля:

«Мы сегодня с Ранисом Рафисовичем проехали по Буинску. Начали с полей ваших красивых. Потом он показал те общественные территории, которые я, честно говоря, давно не видел, те объекты, которые связаны с нашими детьми – дома творчества, детские дома. Настолько уникальные, интересные объекты, проекты! Сколько тротуаров построено в Буинске за последнее время, сколько спортивных объектов построено, объекты здравоохранения полностью отремонтированы. Очень приятно было мне все это увидеть. И за такой короткий период проведена огромнейшая и масштабная работа», – отметил он.

Выступили перед буинцами также член Штаба общественной поддержки, гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин и депутат Государственного Совета РТ Ринат Гайзатуллин.

Фестиваль в Буинске завершился церемонией вручения благодарственных писем за подписью Рустама Минниханова жителям многоквартирных домов, которые активно участвовали в реализации программы «Наш Двор».

Сразу после фестиваля добрососедства его участников и гостей ждало выступление Дома дружбы народов Татарстана и коллективов художественной самодеятельности района. Концертная программа прошла в рамках проекта «Лето в Татарстане».

Рядом с площадками фестиваля добрососедства также работали пикетные палатки «Единой России» – агитаторы раздали агитационные материалы в поддержку кандидата от «Единой России» на должность Раиса РТ – Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет.

На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

Материал подготовлен при участии пресс-службы Буинского района

Фотографии предоставлены пресс-службой муниципалитета