Программа «Наш двор» в Татарстане выполнена на 95%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республиканская программа «Наш двор» на 2025 год выполнена на 95%. Об этом сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина на совещании в Доме Правительства Татарстана, которое провел Премьер-министр республики Алексей Песошин. Слова Зиннатуллиной приводит пресс-служба Раиса РТ.

По состоянию на 3 сентября дорожные работы завершены на 98%. Полностью они выполнены в 591 дворе 11 районов республики. В оставшихся 82 дворах в Набережных Челнах, Казани, Нижнекамском, Альметьевском и Бугульминском районах работы продолжаются. До 10 сентября планируется сдать 43 двора, до 20 сентября – 27 дворов, а к 30 сентября – еще 12.

Установка наружного освещения завершена в 653 дворах, что составляет 99% от общего объема. В работе остаются 18 дворов в Казани, Альметьевском, Бугульминском и Нижнекамском районах. Все работы планируется завершить до 10 сентября.

Монтаж оборудования выполнен на 88%. Работы проведены в 522 дворах в 11 районах республики, в оставшихся 115 дворах их завершат до 20 сентября.

В настоящее время идет приемка готовых объектов. За последние две недели проведены контрольные объезды в Казани, Агрызском, Высокогорском, Елабужском, Зеленодольском, Лениногорском и Нурлатском районах.

На начало сентября из 677 дворов принято 119. При этом наиболее частыми причинами для отказа в приемке остаются наличие строительного мусора в грунте, отсутствие правил пользования детским оборудованием на информационных стендах, нарушения технологии монтажа, следы строительной техники на асфальте и проблемы с системой водоотведения.

За последние три недели зафиксировано 916 обращений от жителей 16 районов Татарстана, большинство из которых касались сроков завершения работ.

Параллельно идет подготовка к реализации программы в 2026 году. Все предварительные схемы приоритетных дворов (Топ-200) уже загружены и проверены. В районах проходят собрания собственников.

Проведение республиканской программы «Наш двор» соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».