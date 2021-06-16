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Ру Тат
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16 июня 2021  11:08

Программа «Наш двор» в Казани выполнена на треть

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На сегодня работы по программе «Наш двор» в Казани выполнены на 30%. Дорожные работы завершены в 19 дворах, продолжаются на 131 объекте. Всего программа этого года затронет дворовые территории 408 домов. С ходом работ сегодня ознакомился мэр татарстанской столицы Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба города. 

Градоначальник побывал во дворе, объединяющим дома №№31, 33, 35 по ул. Четаева и дом №49 по пр.Ямашева. В домах проживают более 2,3 тыс. человек. 

В настоящее время здесь завершены работы по устройству ливневой канализации, идет работа по обустройству площадки для раздельного сбора бытовых отходов. В планах — строительство детской площадки, ремонт проездов и тротуаров.

#благоустройство #капремонт дворов #наш двор
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