Программа «Наш двор» в Казани выполнена на треть

На сегодня работы по программе «Наш двор» в Казани выполнены на 30%. Дорожные работы завершены в 19 дворах, продолжаются на 131 объекте. Всего программа этого года затронет дворовые территории 408 домов. С ходом работ сегодня ознакомился мэр татарстанской столицы Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба города.

Градоначальник побывал во дворе, объединяющим дома №№31, 33, 35 по ул. Четаева и дом №49 по пр.Ямашева. В домах проживают более 2,3 тыс. человек.

В настоящее время здесь завершены работы по устройству ливневой канализации, идет работа по обустройству площадки для раздельного сбора бытовых отходов. В планах — строительство детской площадки, ремонт проездов и тротуаров.