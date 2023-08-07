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Программа «Наш двор» в Казани выполнена на 76%, обновлены территории 169 домов
В Казани продолжается реализация республиканского проекта «Наш двор», инициированного Раиса РТ Рустамом Миннихановым. На сегодняшний день общее выполнение программы составляет 76%, благоустроены дворовые территории 169 домов, еще на 224 объектах работы продолжаются, на оставшихся 80 — ведутся подготовительные работы. О промежуточных итогах на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома Игорь Куляжев.
«Полным ходом идут работы по благоустройству дворовых территорий. В фокусе программы находится соблюдение баланса парковочных мест, зеленых зон, детских площадок и нормативов по ширине проездов и тротуаров. Обязательно учитывается расположение инженерных коммуникаций», — отметил спикер.
Всего в этом году в программу включены 473 многоквартирных дома, общая площадь ремонта асфальтобетонного покрытия превышает 530 тыс. квадратных метров.
За три года благоустроили придомовые территории более 1,3 тыс. домов общей площадью асфальтобетонного покрытия более 2 млн кв. метров.
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