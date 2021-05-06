Программа «Наш двор» придет в единственный оставшийся без асфальта двор в Болгаре

Программа «Наш двор» зайдет на единственную дворовую территорию в Болгаре, где на сегодняшний день нет асфальтового покрытия. Об этом сообщил руководитель исполкома Спасского района РТ Валерий Осокин.

«В 2021 году мы перешли на села, потому что в течение 2018-го, 2019-го и 2020 годов у нас полностью заасфальтировали дворы. В первые два года действовала программа по асфальтированию дворов. А с прошлого года вышла новая программа „Наш двор“, в рамках которой уже не только асфальтировали дворы, но и выполняли ряд работ по освещению и установке малых архитектурных форм», — отметил Осокин.

В 2020 году в Болгаре было отремонтировано восемь дворов — по Пионерской, Гордеева, Пушкина, Дзержинского, Горького, Хирурга Шеронова.

На 2021 год в программу «Наш двор» не попадают ранее асфальтированные дворовые территории. «В городе у нас остался только один двор по улице Гордеева, 7а, где еще не было ремонта», — отметил спикер.

Замруководителя исполкома по инфраструктурному развитию Наталья Казакова уточнила, что дорожные работы в этом дворе начнутся в июне, когда все окончательно просохнет от снега и грязи.

В Спасском районе по программе «Наш двор» в 2021 году благоустроят восемь дворов. Помимо двора в Болгаре, отремонтируют по два — в селах Полянки, Никольское и поселке Совхоза «КИМ». Большой ремонт затронет также двор в Красной Слободе.

«Здесь будут выполняться те же работы — асфальтирование двора, установка малых архитектурных форм, освещение», — сообщил Осокин.

В Татарстане, в том числе и в Спасском районе, с 26 апреля по 30 мая проводится голосование за объекты благоустройства, в том числе по программе «Наш двор» — жители смогут выбрать необходимые объекты для ремонта на 2022 год. Отдать свой голос жители республики могут на портале госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ».