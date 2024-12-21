Программа «Наш двор» повлияла на жизнь каждого третьего татарстанца

В течение пяти лет благодаря программе «Наш двор» в Татарстане благоустроено 5174 придомовые территории. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства РТ заявила директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.

Как сообщили в пресс-службе руководителя РТ, провел встречу Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе участвовали Премьер-министр РТ Алексей Песошин и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. В режиме ВКС к совещанию присоединились все районы РТ.

По данным специалиста, программа помогла улучшить условия во дворах 1,5 млн татарстанцев. Таким образом, эффект от ее реализации ощутил каждый третий житель республики.

Так, в крупных городах «Наш двор» позволил расширить число парковочных мест на 96 тысяч, при этом не снижая доступность территорий для пешеходов.

В заключение директор Института развития городов РТ напомнила, что благоустройство проводится с учетом пожеланий местных жителей.